Este lunes, 7 de abril de 2025, los fanáticos de la televisión mexicana se sorprendieron al conocer que el reconocido productor Memo del Bosque había muerto. La noticia no solo fue impactante por su repentino fallecimiento, sino también porque se comunicó con un sentido último mensaje escrito por el también director en sus redes sociales.

En las primeras horas de la tarde, una imagen publicada en su cuenta con más de 130 mil seguidores impactó al entretenimiento azteca."Hoy deseo compartir que he llegado al final de mi vida (...) Fue un largo viaje de experiencias y emociones que agradezco haber vivido y compartido con cada uno. Ahora he acabado la pelea, mi lucha terminó y ahora soy un nuevo ser que goza en la presencia de su creador", se lee en la publicación.

Personalidades como Maribel Guardia manifestaron sus condolencias a la familia del productor, resaltando la importancia de su trabajo para la industria regional. "Hoy se nos adelantó el creador de una parte fundamental de la historia de la televisión en América Latina. Un genio de la creatividad, un gran ser humano, padre y esposo extraordinario. En paz descanse", dijo la actriz.

¿Qué le pasó a Memo del Bosque?

Guillermo del Bosque, conocido como Memo del Bosque, nació en 1951. En 2017 fue diagnosticado con cáncer y en su lecho de muerte agradeció haber podido tener más años al lado de Vica, su esposa, y sus hijos, Luca, Luna y Coral. Hace un tiempo le dijo a Televisa que las primeras señales de alerta fueron algunos mareos, admitiendo que las quimioterapias fueron bastante difíciles.

En sus últimos momentos también se mostró gratificado por la compañía que le brindaron sus amigos, quienes no lo abandonaron durante su enfermedad. "El cáncer fue una batalla fuertísima con la que luché todo lo que pude, pero Dios ha decidido que esa enfermedad no me lastime más", comentó el ejecutivo en su última publicación en redes.

Su carrera despegó en 1993, cuando entró a Telehit, un canal musical en el cual estuvo durante 23 años. En ese periodo de tiempo presentó programas como El Calabozo, El Planeta de Cabeza, Black and White, La Jaula, 100 Mexicanos Dicen, No Manches, New Generation, entre otros.

"Fue más que un productor: fue un soñador que nos regaló risas, emociones y momentos que se quedarán para siempre en nuestros corazones. Tu legado quedará en cada escena, cada pantalla, cada historia que aún nos hace sentir", expresó la cadena televisiva Canal de Las Estrellas.

🕊️ Hoy la televisión mexicana se viste de luto.



Nos despedimos de #MemodelBosque, un alma creativa que transformó la forma de contar historias y marcó a generaciones con su talento, visión y amor por el espectáculo.



Fue más que un productor: fue un soñador que nos regaló risas,… pic.twitter.com/CHiPKEPOJo — Las Estrellas (@Canal_Estrellas) April 7, 2025

¿Dónde tenía cáncer Memo del Bosque?

Memo del Bosque fue diagnosticado hace unos años con linfoma de Hodgkin, un tipo de cáncer que se da cuando las células comienzan a crecer descontroladamente. Falleció el 7 de abril de 2025 tras una batalla contra esta enfermedad.

