American Party: partido político de Elon Musk que promete "devolver su libertad" a EE.UU.

El magnate tecnológico Elon Musk volvió a agitar la escena política de Estados Unidos al anunciar la creación del America Party, un nuevo proyecto con el que pretende ofrecer una tercera vía frente al tradicional dominio del Partido Demócrata y el Republicano.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El anuncio llega tras semanas de fuertes críticas de Musk a la ley presupuestaria y fiscal impulsada por el presidente Donald Trump, que considera un error por su impacto en el aumento de la deuda pública.

A través de varias publicaciones en su red social X, el empresario más rico del mundo comenzó a delinear este fin de semana los principios e ideas de la nueva formación.

Publicidad

"Por un factor de 2 a 1, ustedes quieren un nuevo partido político y ustedes deberían tenerlo. En lo que se refiere a llevar a la bancarrota a nuestro país con despilfarro y corrupción, vivimos en un sistema de un partido, no una democracia. Hoy, se ha formado en America Party para devolverles su libertad", dijo en X el pasado 5 de julio.



Esto es lo que se sabe de American Party

Elon Musk aseguró que la idea de fundar el America Party surgió de una encuesta que realizó en X, donde preguntó a sus seguidores si apoyarían “independencia del sistema bipartidista”. Ante la respuesta positiva, expuso los primeros ejes de su propuesta:



Rechazo al crecimiento de la deuda pública

Denuncia de la corrupción

Defensa de la libertad y la democracia

Según Musk, el objetivo es consolidar una alternativa centrista y atraer a votantes desencantados con las dos grandes formaciones tradicionales.

Aunque Musk no puede aspirar a la presidencia de Estados Unidos por su origen sudafricano, el empresario explicó que su partido podría influir en la política federal buscando un pequeño pero decisivo bloque legislativo.

Publicidad

“Una manera de ejercer influencia sería obtener 2 o 3 asientos del Senado y de 8 a 10 distritos de la Cámara de Representantes”, escribió en X. De lograrlo, el America Party podría convertirse en actor clave para definir votaciones reñidas en el Capitolio.

Musk también compartió el ideario que respaldaría su nuevo partido, retuiteando una lista de propuestas de la cuenta Tesla Owners Silicon Valley a la que respondió con un entusiasta “¡sí!”. Entre los principios que destacó se incluyen la reducción de la deuda pública, la modernización del ala militar con inteligencia artificial, menos regulación especialmente en el sector energético, la defensa de la libertad de expresión, políticas pronatalistas para incentivar la natalidad y un enfoque centrista en los demás temas. Este planteamiento busca atraer a empresarios, tecnólogos y votantes que valoran la innovación y la liberalización económica.

El proyecto ya ha comenzado a generar reacciones entre figuras del mundo empresarial. Entre quienes han expresado interés o apoyo se encuentran Mark Cuban, empresario y dueño de los Dallas Mavericks; Anthony Scaramucci, financiero y ex portavoz de la Casa Blanca; y Tyler Palmer, inversor tecnológico. Sin embargo, no todos se muestran convencidos. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, con quien Musk ha tenido varios choques públicos, declaró que aunque el empresario “es el mejor en sus empresas”, “en política no es el más popular”.

A pesar de no ser elegible para la presidencia por su nacionalidad de origen, Musk ha demostrado capacidad de impactar la política estadounidense con su fortuna. Fue uno de los mayores donantes republicanos en 2020, con el objetivo de apoyar la campaña de Donald Trump. Recientemente, el empresario incluso amenazó con impulsar campañas en primarias contra legisladores republicanos que apoyaron la ley fiscal que tanto critica.

Publicidad

El lanzamiento del America Party confirma que Musk no planea alejarse del juego político y que, además de sus empresas de tecnología, autos eléctricos y exploración espacial, quiere influir de manera directa en el futuro político de Estados Unidos.

LAURA CAMILA RAMOS CONDE

Con información de EFE*

NOTICIAS CARACOL