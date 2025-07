Muerte de Diogo Jota: ¿por qué Luis Díaz no fue a funeral de su compañero? Video indignó a fanáticos

El futbolista profesional de Liverpool, Diogo Jota, falleció junto a su hermano en un grave accidente de tránsito durante la madrugada del pasado jueves 3 de julio. Todo indica que, al parecer, el vehículo en el que se movilizaba a altas velocidades por una vía de España sufrió el estallamiento de uno de sus neumáticos mientras adelantaba a otro automóvil, lo que provocó que el vehículo se saliera de la vía, chocara y posteriormente se incinerara.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La noticia se hizo mundial: miles de aficionados en Liverpool se acercaron al estadio del equipo del fallecido y le hicieron un póstumo homenaje, mientras que diferentes personalidades del mundo y jugadores de fútbol como Cristiano Ronaldo lamentaron lo ocurrido a través de sus redes sociales. Luis Díaz, el colombiano que jugaba en su mismo equipo, fue uno de los que publicó una emotiva fotografía en sus redes sociales lamentando lo ocurrido.

En su post de Instagram, el futbolista Luis Díaz publicó una foto junto a él y escribió lo siguiente: "No tengo palabras... Me duele en el alma. No solo por lo que fue en la cancha, sino por la persona que fue fuera de ella. Hay gestos que uno nunca olvida, y Diogo tuvo uno conmigo que me acompañará toda la vida. Mi abrazo está con Rute, sus tres hijos y su familia. Descansen en paz, Diogo y André".

Publicidad

Sin embargo, recientemente el colombiano se convirtió en blanco de críticas, luego de que se divulgara un video en redes sociales. Y es que mientras que el pasado sábado 5 de julio se llevaba a cabo el entierro del Jota y su hermano en Portugal, al cual asistió gran parte del equipo al que pertenecía el fallecido, Luis Díaz apareció en un video junto a su hermano y varios influenciadores colombianos. Algunos de sus seguidores no perdonan que el futbolista hubiera decidido no asistir al último adiós del jugador, pero sí hubiera aparecido en videos departiendo junto con otras personas.



La funada que le están metiendo a Lucho Díaz pic.twitter.com/WgzrHWd2OW — Out of context fútbol colombiano (@OutofcontextFPC) July 5, 2025

El día en que Diogo Jota apoyó dura situación familiar de Luis Díaz

Los usuarios que lo criticaron también recordaron uno de los momentos más complejos que vivió el profesional colombiano en el equipo. Y es que en noviembre de 2023, cuando secuestraron al padre de Luis Díaz en Barrancas, uno de los futbolistas que mayor solidaridad presentó en apoyo al guajiro fue Jota, quien en pleno partido, y tras marcar un gol, sacó una camiseta de Luis Díaz y le dedicó aquella anotación rindiéndole un respetuoso homenaje por la compleja situación familiar que vivía.



Cuándo secuestraron al Mane Diaz el primer gol que marcó Liverpool lo hizo Diogo Jota y no dudó un solo segundo en dedicárselo a Luis Diaz. 💔 pic.twitter.com/PsNMeyhRwp — The League + 🏆🌎 (@LeagueOfi) July 3, 2025

JULIÁN CAMILO SANDOVAL

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

JSANDOVAL@CARACOLTV.COM.CO