Así fue el rescate de Fabiana, niña que se grabó bajo los escombros y espero horas para ser salvada

En medio de la tragedia que azota a Venezuela, se han conocido relatos esperanzadores como el de Fabiana Cotacio, una niña de 12 años que quedó atrapada bajo los escombros tras el doblete sísmico. La niña grabó un video, pidiendo ayuda, entre las ruinas, y tras 24 horas en las que primaba su fe y su fortaleza, logró ser hallada por los rescatistas.



Denis Castro, médico rescatista, relató en Noticias Caracol En Vivo cómo al encontrarla, Fabiana recibió al equipo de emergencia con una gran sonrisa. Según dijo, la menor de edad quedó apresada al intentar volver por las cenizas de su mascota que había fallecido meses atrás, y fue ese mismo acto de amor el que probablemente la salvó.



¿Cómo fue el rescate de Fabiana Cotacio?

La odisea de Fabiana comenzó cuando el sismo sorprendió a los habitantes de la zona. Mientras muchos corrían para salvar sus vidas, la niña decidió realizar un acto de amor: regresó al interior de su vivienda para recuperar las cenizas de su mascota, la cual había fallecido meses atrás. Según el doctor Denis Castro, médico del Grupo de Rescate Metropolitano de Caracas, este gesto, aunque arriesgado, la situó en un punto específico de la casa que, al colapsar, formó una "galería" o espacio vital que evitó que fuera aplastada.

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Atrapada en la oscuridad y sin luz, Fabiana no se dejó vencer por el pánico. Utilizando su celular, grabó un video que se volvería vital para su localización. "Chicos necesito su ayuda... hubo un temblor, se cayeron muchos escombros... estoy atrapada", se le escuchaba decir en el angustiante mensaje que circuló rápidamente por redes sociales. Este material llegó a manos del ente coordinador de rescate, permitiendo que el equipo voluntario se desplazara desde la capital hasta La Guaira.

El operativo fue una carrera contra el tiempo. Aunque inicialmente se habló de siete horas, el doctor Castro aclaró que la menor permaneció atrapada un total de 24 horas. El proceso de extracción final duró cerca de 10 horas y requirió romper placas de concreto y remover mobiliario pesado en condiciones críticas. Durante este tiempo, la conexión humana fue fundamental. El rescatista Carlos García estableció un vínculo emocional con Fabiana para mantener su perfil psicológico estable. En un gesto de humanidad, ambos pasaron las horas cantando reggaetón para mitigar el miedo mientras el equipo trabajaba arduamente en el exterior.



La integridad de Fabiana fue asombrosa. "Yo antes de quedarme dormida rogué muchísimo y oré muchísimo porque llegaran a rescatarme y ustedes aparecieron como unos ángeles", relató la niña tras ser liberada y abrazar a sus salvadores. El doctor Castro destacó que su entereza y el hecho de no caer en la desesperación fueron claves para que sus extremidades no sufrieran daños mayores a pesar del confinamiento.



Este rescate también puso de relieve la solidaridad internacional, especialmente con Colombia. El doctor Castro agradeció profundamente la labor de un equipo de veterinarios colombianos, liderados por una profesional de Medellín llamada Lady, quienes han trabajado incansablemente en el rescate de mascotas atrapadas. Asimismo, resaltó la labor del grupo USAR Colombia, que ha operado sin descanso en edificios cercanos buscando señales de vida.

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A pesar del éxito, la emergencia continúa. Los rescatistas enfrentan un desgaste extremo en sus equipos y solicitan donaciones de herramientas inalámbricas, martillos, dispositivos de verificación como escáneres, y uniformes. La tragedia ha afectado a casi el 80% del estado, sobrepasando la capacidad de respuesta local. Agradecido, el doctor Castro envió un mensaje de hermandad: "Como venezolano le doy las gracias al hermano país de Colombia".