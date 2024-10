Colombiano en Florida teme por el paso del huracán Milton: "Estamos presos aquí"

Oswaldo Ortiz vive en el condado de Lee, en Cabo Coral, Florida. Aunque en su zona no hay orden de evacuación, sí está muy cerca del lugar donde puede impactar el huracán Milton.

El hombre es uno de los colombianos que habita en la zona de emergencia por el inminente paso del fenómeno natural.

En su zona no hay orden de evacuación, ¿qué dicen las autoridades?

"Que nos mantengamos encerrados es lo que básicamente dice la autoridad. Yo estoy a siete millas de la zona de evacuación; creo que es porque estoy en la zona más alta del condado, pero a siete minutos de donde estoy, toda esa gente en teoría debió haber evacuado porque si el agua sube, lo que ellos dicen, quince pies que son para nosotros como cinco metros, cinco metros del mar es una locura", dijo Oswaldo Ortiz, en diálogo con Noticias Caracol en vivo.

¿Está un poco más inmune a la inundación, pero no a los vientos?

“No solamente al viento, sino al tornado, porque lo que nos tiene ahora más asustados que el viento puede darnos con fuerza; estos edificios fueron diseñados justamente para enfrentar este tipo de embates de huracán; son ventanas anti impacto; pero no están diseñados anti tornado. Hay amigos que están escondidos en este momento en sus baños en Orlando y hay gente que está con los nervios de punta", sostuvo el colombiano.

¿Qué piensa hacer al tener con usted a su pequeña hija?

"Estamos apostando. Para mucha gente puede ser responsable y para mucha gente irresponsable, pero en este momento, estar en la Florida en cualquier parte de la Florida va a ser un riesgo. Hay gente que no va a recibir el coletazo del huracán. En Miami ya están recibiendo un tornado en este momento", aseguró Ortiz.

¿Por qué no salió de Florida?

"Ya no había gasolina, ya no hay gasolina. O sea, yo tengo mi tanque lleno de gasolina, pero me va a alcanzar para 350 millas y eso es un poquito más allá de Orlando, y Orlando va a recibir el huracán. O sea, en este momento estamos presos aquí", acotó el hombre.

