Colombiano perdió pierna y brazo tras desmayo estando detenido en EE. UU.: familia exige claridad

Alex Valencia salió de Colombia en 2023 buscando una vida mejor. Su destino final era Estados Unidos, país al que ingresó por mar desde República Dominicana. Como muchos migrantes, trabajó en distintos oficios mientras intentaba regularizar su situación. Pero su historia dio un giro inesperado cuando fue arrestado en Alaska tras un altercado doméstico. Lo que siguió fue una cadena de eventos que hoy lo tienen postrado en una cama de hospital, sin un brazo, sin una pierna y con secuelas físicas y emocionales irreversibles.

Durante su detención en el Centro de Reclusión de Fairbanks, gestionado por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), Alex enfermó gravemente. Según el testimonio de su madre, Sandra Isabel Valencia, durante una entrevista con Blu Radio, explicó que él no recibió atención médica oportuna ni tuvo acceso a agua potable. La falta de condiciones mínimas de salubridad habría desencadenado una infección bacteriana severa que derivó en un cuadro de neumonía, fallo multiorgánico y coma.

Cuando despertó, ya no tenía su brazo izquierdo desde el codo, un pie y un dedo de la mano derecha. "Está en coma, me dijeron. No entendía nada. A los 3 días que lo amputan del codo para abajo del brazo izquierdo, a los 11 días el doctor me dice: 'Debe tomar una decisión, me mostró cómo tenía los pies, me dijo que había amputar (...) Si no tomaba una decisión, me decían que él se moría. A él se le dañaron los órganos y dijeron que era un milagro de Dios. Luego le quitan el respirador, el oxígeno se baja, se queda sin vida por un momento y sufre de una pulmonía muy severa por lo que tienen que trasladarlo a otro hospital. Allá, efectivamente sigue en coma, le hacen una serie de cosas y está más consciente, pero no podía hablar", contó en Blu Radio.

El joven estuvo clínicamente muerto durante cinco minutos, pero fue reanimado. - Blu Radio

La bacteria había comprometido parte de su cuerpo. De hecho, como explica su madre, el joven estuvo clínicamente muerto durante cinco minutos, pero fue reanimado. Desde Colombia, ella denuncia que durante varios días no recibió información clara sobre el estado de salud de su hijo y que solo conoció la gravedad del caso cuando fue contactada directamente por el hospital.



Condiciones inhumanas en centros de detención del ICE

La historia de Alex no es un caso aislado. Diversos informes de organizaciones de derechos humanos han documentado condiciones precarias en centros de detención del ICE, incluyendo falta de atención médica, hacinamiento, insalubridad y maltrato psicológico. En el caso de Alex, su madre explica que él mismo le relató que en su celda no había agua, el colchón estaba cubierto de una sustancia negra y el baño no funcionaba adecuadamente.

Estas condiciones habrían facilitado la propagación de una bacteria necrosante, conocida por devorar tejido humano rápidamente si no se trata a tiempo. Además, Sandra señala que unos policías le colocaron unas esposas que le apretaban fuertemente la mano: “No sabemos si de ahí dependió lo de la mano”, explicó.

Diversos informes de organizaciones de derechos humanos han documentado condiciones precarias en centros de detención del ICE - crédito Stringer/EFE

En ese momento, Alex perdió el conocimiento y despertó en el hospital. La falta de un diagnóstico oportuno y de tratamiento adecuado llevó a la amputación de varias extremidades. "Si ellos lo llevan en el primer momento que lo ven mal, esto no estaría pasando (...) Él tiene ilusión de esa prótesis, de caminar", añadió en el medio. Hoy, el joven de 23 años permanece hospitalizado en el Hospital Regional de Alaska, mientras su familia gestiona una visa humanitaria para que su madre pueda acompañarlo.

“Solicité una visa, pero me la negaron. Ni siquiera me preguntaron para qué, solo me la negaron. Mi anhelo era estar allá dándole mi apoyo moral, físico y espiritual, pero no se pudo. Me presenté, y no me la dieron”, explicó la mamá de Alex. Pidiendo también apoyo del Gobierno para que al menos puedan traerlo de vuelta a Colombia para su recuperación.



El silencio institucional

Hasta el momento, el ICE no ha emitido un comunicado oficial sobre el caso. La falta de transparencia ha generado indignación entre organizaciones de migrantes y defensores de derechos humanos. La familia Valencia exige una investigación independiente y la intervención de organismos internacionales para esclarecer lo ocurrido y evitar que otros migrantes sufran situaciones similares.

Hoy, el joven de 23 años, permanece hospitalizado en el Hospital Regional de Alaska, mientras su familia busca una visa humanitaria para que su madre pueda acompañarlo. - Crédito Blu Radio

A su vez, la familia de Alex está realizando una recolecta para cubrir los gastos del viaje de Sandra, quien desea ir a ver a su hijo. Explican que no cuentan con los recursos necesarios para afrontar todo el proceso que él está atravesando y esperan poder tener el apoyo no solo económico, sino también de empresas que tengan desarrollo de prótesis y desarrollo de recuperación física.

