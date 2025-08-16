Donald Trump y Volodímir Zelenski se reunirán en Washington: "Se salvarán millones de vidas"

Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania, anunció que tendrá una reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El aviso se da tras el encuentro de Trump en la cumbre de Alaska con el mandatario de Rusia, Vladímir Putin. De acuerdo con lo que dijo Zelenski en una publicación en X, la reunión se pactó luego de una larga llamada telefónica con el republicano, la cual también contó con la participación de algunos líderes europeos.

"Hablamos durante más de una hora y media con el presidente Trump. Ucrania confirma una vez más su disposición a trabajar de la forma más productiva posible por el bien de la paz. El presidente Trump me informó sobre su reunión con el líder ruso y sobre los puntos principales de la conversación. Es importante que la fuerza de Estados Unidos influya en el desarrollo de la situación. Apoyamos la propuesta del presidente Trump de una reunión trilateral entre Ucrania, Estados Unidos y Rusia", se lee en la publicación.

Por su parte, Trump dijo: "El presidente Zelenski vendrá a Washington, al Despacho Oval, el lunes por la tarde. Si todo sale bien, programaremos una reunión con el presidente Putin. Potencialmente, se salvarán millones de vidas".



Zelenski dijo que Rusia ha rechazado los llamados de alto al fuego

Aunque el ucraniano se mostró agradecido con Trump, acusó a Rusia de rechazar los numerosos llamados a un alto fuego e insistió en una reunión a nivel de líderes. "Vemos que Rusia rechaza numerosas demandas de alto el fuego y aún no ha especificado cuándo cesarán las matanzas. Esto complica la situación. Si carecen de la voluntad de implementar una simple orden de cese de los ataques, Rusia podría requerir un gran esfuerzo para desarrollar la voluntad de lograr mucho más, concretamente, una convivencia pacífica con sus vecinos durante décadas. Pero juntos, todos trabajamos por la paz y la seguridad", lamentó el mandatario.

Luego, añadió que "detener las matanzas es un elemento clave para poner fin a la guerra" y enfatizó en que es necesario que haya "una conversación a nivel de líderes para aclarar todos los detalles y determinar qué pasos son necesarios y eficaces".

En declaraciones anteriores, Zelenski destacó como una prioridad la liberación de todos los ciudadanos ucranianos que se encuentran en cautiverio en Rusia. Además, subrayó que un acuerdo duradero requiere de garantías de seguridad creíbles, en las que tanto Europa como Estados Unidos deben desempeñar un papel fundamental.

"Todos los prisioneros de guerra y civiles deben ser liberados y los niños secuestrados por Rusia tienen que ser devueltos. Miles de los nuestros siguen en cautividad: todos deben regresar a casa", dijo en otra publicación.

Asimismo, enfatizó en la importancia de que Ucrania esté directamente involucrada en cualquier discusión sobre cuestiones territoriales, rechazando la posibilidad de que estas decisiones se tomen sin su participación activa.



Primer ministro británico celebra los esfuerzos de Trump por acercar el fin de la guerra en Ucrania

Por otra parte, el primer ministro británico, Keir Starmer, declaró que los esfuerzos del presidente estadounidense, han acercado el fin de la guerra en Ucrania "más que nunca". En un comunicado, Starmer celebró la disposición de Estados Unidos y Europa para ofrecer garantías de seguridad "sólidas" a Ucrania, lo cual considera un avance crucial para disuadir futuras agresiones por parte de Rusia.

"Los esfuerzos del presidente Trump nos han acercado más que nunca al fin de la guerra ilegal de Rusia en Ucrania. Su liderazgo para poner fin a la matanza es digno de elogio". Luego, advirtió que mientras la "agresión salvaje" no cese, los países aliados continuarán aumentando la presión sobre la "maquinaria de guerra" de Moscú.

El mensaje de Starmer se suma a un comunicado conjunto emitido por la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y otros cinco líderes europeos, en el que mostraron amplia disposición por colaborar en una cumbre trilateral entre Trump, Zelenski y el presidente ruso Vladímir Putin.

Angélica Yelithssa Morales C.

*Con información de EFE

