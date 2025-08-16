Joven es atacado y arrastrado por un oso hacia el bosque: esto es lo que se sabe

Las autoridades de Shiretoko, en Hokkaido, al norte de Japón, estaban en la búsqueda de un joven de unos 20 años, quien fue atacado el jueves por un oso y arrastrado por el animal a una zona boscosa y montañosa mientras se encontraba practicando senderismo. Dicho incidente fue denunciado cuando otra persona, acompañante de la víctima, alertó a la policía del encuentro con el oso en un paraje ubicado a una altitud de unos 550 metros en el monte Rausu.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La víctima, que caminaba más adelantada, se topó con el animal, que lo atacó y arrastró bosque adentro, según el testimonio que el testigo brindó a las autoridades locales acerca de su acompañante. En un golpe de suerte, él salió ileso de la situación, de acuerdo con lo publicado por la cadena estatal NHK. La policía inició una búsqueda aérea con helicópteros en los alrededores del Sitio de Patrimonio Natural Mundial de Shiretoko..

Según la policía local, al menos 40 personas han planeado escalar el monte Rausu ese día y que alrededor de las 3:00 de la tarde, hora local, los helicópteros habían evacuado a unos 10 escaladores que se habían refugiado en una plataforma de observación u otros lugares de la montaña. El monte Rausu se extiende entre las localidades de Rausu y Shari. Forma parte de Shiretoko, declarado Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO. La montaña atrae a numerosos escaladores durante el verano.

Publicidad

Según las redes sociales de la Fundación de la Naturaleza de Shiretoko, algunos osos pardos se han acercado a los excursionistas a apenas 3 o 4 metros, y se han registrado casos en los que los animales continuaron siguiendo a las personas incluso después de utilizar espráis de gas pimienta, un repelente contra esos animales que se recomienda llevar a los senderistas.

La víctima fue encontrada el viernes por la tarde, hora local, y trasladado a un hospital, donde se le declaró oficialmente muerto, según informó un funcionario del gobierno de Hokkaido. Cazadores capturaron y mataron a un oso cerca del sendero. Se realizarán análisis de ADN para determinar si fue el mismo oso el que atacó al excursionista.



Casos similares en la región

El suceso se produce tras un ataque mortal ocurrido el mes pasado contra un repartidor de periódicos en la localidad de Fukushima, en el sur de Hokkaido. Municipios vecinos también han reportado daños a cultivos supuestamente causados por osos. Las autoridades niponas han tomado algunas medidas en los últimos años ante el incremento de los ataques a humanos de osos, entre ellas una reforma de la normativa de protección animal, que permite a sus municipios autorizar que se dispare a osos de manera preventiva.

Publicidad

Esta reforma se aprobó el pasado febrero tras una cifra récord de 219 ataques a personas en el año fiscal de 2023 (hasta marzo de 2024), que dejaron seis muertos. Muchos expertos creen que el número creciente de encuentros con osos en Japón responde a los efectos del cambio climático, que hace escasear los frutos e insectos de los que se suelen alimentar estos animales y los empuja a aventurarse en entornos poblados en busca de sustento.

AGENCIA EFE