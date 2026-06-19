¿Cómo van las elecciones presidenciales en Perú y quién lleva la ventaja entre Sánchez y Fujimori?

La derechista Keiko Fujimori elevó a 42.836 votos la distancia que la separa del izquierdista Roberto Sánchez, cuando ya se ha contabilizado el 99.465 % de los sufragios de la segunda vuelta presidencial celebrada el pasado 7 de junio en Perú. En paralelo, su contendor confirmó que participará en una protesta convocada para este viernes en Lima, "en defensa del voto popular".



Según el reporte más reciente de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), divulgado al cierre del jueves, con ese nivel de escrutinio Fujimori obtiene el 50.117 % de los votos válidos, mientras que Sánchez alcanza el 49.883 %.

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La diferencia de 0.234 % a favor de la lideresa de Fuerza Popular se explica por los 9.167.684 votos que acumula hasta ahora, frente a los 9.124.848 que registra el candidato de Juntos por el Perú.

Este avance se produce cuando aún quedan por revisarse 496 actas observadas, las cuales permanecen en manos de los jurados electorales especiales (JEE), en su mayoría correspondientes a Lima, donde Fujimori ha sido la candidata más votada.



En los JEE, dichos documentos son analizados para resolver las impugnaciones planteadas por las fuerzas políticas en competencia; de persistir discrepancias, se remiten a un nuevo escrutinio en audiencia pública.



Pese a que la hija y heredera política del expresidente y dictador Alberto Fujimori (1990-2000) regresó al país el último miércoles tras un viaje privado al extranjero, todavía no se ha proclamado vencedora, aunque analistas y especialistas locales señalan que su ventaja está cerca de volverse irreversible.



Roberto Sánchez hizo un llamado a sus votantes para movilizarse

Por su parte, Sánchez —quien postula en representación del encarcelado expresidente Pedro Castillo (2021-2022)— tampoco ha admitido la derrota y, en cambio, llamó a sus simpatizantes a movilizarse este viernes en Lima "en defensa del voto popular", argumentando presuntas irregularidades en el voto en el exterior.

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El candidato expresó el jueves su "profunda preocupación" porque el aparente cambio de reglas en esta segunda vuelta "afecta no solamente la seguridad jurídica, a la transparencia del voto", y cuestionó la "demora excesiva" así como el traslado en carga común de las actas provenientes del extranjero, que tardaron tres días en arribar a Lima.

"Este proceso no ha concluido, de allí que el partido, el movimiento social, se ha autoconvocado mañana en el marco del derecho constitucional a la movilización pacífica, una jornada de protesta que exige justicia electoral y reconocimiento a la victoria del pueblo", declaró el postulante, acompañado por sus candidatas a las vicepresidencias y asesores legales.



Keiko Fujimori, con pronósticos favorable

Aun así, Fujimori concentra los pronósticos favorables para convertirse en presidenta del Perú en el periodo 2026-2031, en lo que sería su cuarto intento tras perder en segunda vuelta frente a Ollanta Humala (2011), Pedro Pablo Kuczynski (2016) y Pedro Castillo (2021).

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De confirmarse su victoria, significaría el retorno del fujimorismo al poder después de 26 años, desde que Alberto Fujimori renunciara por fax desde Japón en medio de un enorme escándalo de corrupción estatal liderado por su asesor Vladimiro Montesinos.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) indicó que la proclamación oficial de los resultados de esta segunda vuelta se realizará, como máximo, a mediados de julio, a menos de dos semanas del cambio de mando y el inicio del nuevo periodo gubernamental en el país.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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