Sofía Murillo: quién era la influencer colombiana que murió en accidente de helicóptero en Brasil

Las redes sociales en Colombia están de luto no solo por las 265 víctimas mortales que dejó el terremoto de magnitud 7,4 que ocurrió el pasado lunes 10 de agosto, sino también por la muerte de Sofía Murillo, una joven influencer de 17 años que perdió la vida dos días antes de la tragedia, pero fuera del país y en condiciones trágicas.

Murillo era reconocida en las redes sociales por crear contenido sobre belleza y estilo de vida, construyendo una comunidad de casi 50 mil seguidores. A inicios de agosto, la joven compartía con gran emoción a sus seguidores las experiencias que vivía junto a su familia en un viaje soñado que todos realizaron a Rio de Janeiro, Brasil.



¿Qué fue lo que ocurrió?

El sábado 8 de agosto la influencer realizaba junto a su madre, Wendy Manrique, de 37 años, y su abuela, Rocío Cubillos, de 59, un viaje en helicóptero en Río de Janeiro. Sin embargo, en medio del trayecto sufrieron un grave accidente que dejó cuatro víctimas mortales: las tres colombianas y el piloto brasilero identificado como Alessandro Rocha.

Sofía Murillo y sus familias habían reservado este recorrido turístico que duraba cerca de 20 minutos y consistía en ver desde lo alto algunos de los lugares más bonitos de la ciudad, entre ellos la estatua del Cristo Redentor. Debido a la capacidad de la pequeña aeronave, que solo permitía tres pasajeros además del piloto, la familia se dividió en dos grupos, siendo la joven, su mamá y su abuela el primero en abordar.



El resto de la familia, un tío de Sofía con su esposa y su hija, se quedaron esperando que la aeronave regresara por ellos. Sin embargo, pasados algunos minutos, se enteraron por las noticias que el helicóptero se había estrellado. Según los primeros informes, el helicóptero cayó en una zona boscosa cuando se aproximaba al mirador de Vista Chinesa, dentro de la selva de Tijuca.



Tras el impacto contra el suelo, el helicóptero se incendió, lo que dificultó las labores de los organismos de rescate que llegaron al punto, pues la vegetación del sitio también cedió ante las llamas y requirió la atención de personal militar para controlar el fuego. Por el momento, se desconocen las causas del accidente de la aeronave, pero se siguen investigando.

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En declaraciones a la prensa local, un representante legal de la empresa operadora del vuelo aseguró que la aeronave en cuestión contaba con el mantenimiento al día, que la compañía disponía de todos los permisos necesarios y que el piloto tenía la licencia correspondiente para realizar ese tipo de vuelos.

Diego Murillo, padre de la joven influencer, declaró al medio brasilero G1 que fue informado sobre la muerte de su familia por una llamada de su hermano. "Sofía era una chica que se preocupaba mucho por las personas a su alrededor. Y siempre quiso transmitir eso a los demás también, darles confianza en sí mismos. Por eso, en sus videos, quería que la gente se sintiera única" y agregó que el núcleo familiar decidió viajar a Brasil porque era "uno de los sueños" de la menor de edad.

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El hombre también destacó que los restos de su familia y del piloto fueron sacados después de un largo trabajo por el equipo de bomberos local, tras disipar el fuego. Por ahora, se sabe que los restos de las colombianas continúan en una morgue en Brasil a la espera de que "el gobierno colombiano le envíe los documentos necesarios para ayudar en el proceso de identificación de las tres víctimas". Tan solo el piloto recibió sepultura en su país el lunes 10 de agosto.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co