Ecuador e Israel envían equipos de rescate a Colombia para ayudar a atender emergencia por terremoto

En la mañana de este viernes, el capitán y portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel Roni Kaplan, confirmó que un equipo de rescate llegó a Colombia para ayudar a atender con la atención por el terremoto de 7.4 que sacudió al país el pasado lunes 10 de agosto. La llegada del equipo se da luego de la orden del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.

"Acabamos de aterrizas en suelo colombiano en avión de la Fuerza Aérea Israelí. La delegación humanitaria está bajo el mando del brigadier general Yossi Pinto. La mayoría en el equipo somos reservistas que nos avisaron con menos de dos horas de antelación que volamos de Israel a Colombia a ayudar a este amado pueblo. No hay cosa que deseemos más como soldados israelíes que estar aquí en suelo colombiano intentando aportar", dijo Kaplan en un video compartido en sus redes sociales.

"El Estado de Israel comparte el dolor de las familias de las víctimas y brindará asistencia integral al Estado de Colombia", aseguraba el texto compartido por Israel. La posesión como presidente de Abelardo de la Espriella ha traído un acercamiento sin precedentes entre el país e Israel.



El viernes 7 de agosto, el ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Saar, se desplazó a Colombia para asistir a la toma de posesión de De la Espriella y tener reuniones bilaterales con representantes del nuevo Gobierno colombiano. El lunes, la Cancillería reconoció la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán, ocupados a Siria en 1967, y que hasta la fecha solo Estados Unidos reconocía como territorio israelí.



Israel ya envió misiones de rescate a Venezuela tras el doble sismo del pasado 24 de junio. Esta semana, ambos países anunciaron que reanudaban sus relaciones consulares 17 años después de la interrupción de estas por parte del gobierno de Hugo Chávez, en un momento en el que Nicolás Maduro, que está siendo juzgado por Estados Unidos, era ministro de las Relaciones Exteriores.

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Este viernes también se confirmó que 30 bomberos rescatistas y cinco ingenieros especializados en estructuras salieron desde Guayaquil, la ciudad más poblada de Ecuador, hacia Cali, para apoyar en las labores de búsqueda, rescate y evaluación de estructuras. Los rescatistas y los expertos viajaron en un C-130 Hércules de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), la aeronave que también movilizó en junio a otros bomberos y llevó ayuda humanitaria hacia Venezuela tras el doble terremoto.

"Articulamos todas las acciones para brindar apoyo a nuestros hermanos colombianos ante esta emergencia. La solidaridad no tiene fronteras", dijo la secretaria de Gestión de Riesgos de Ecuador, Carolina Lozano, en su cuenta de X al anunciar la partida del equipo. La tarde del jueves, el Gobierno de Ecuador ya había anticipado que enviaría a Colombia un contingente especial, aunque no había señalado fecha concreta de su salida.

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Los bomberos, pertenecientes al equipo USAR del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, viajan con cerca de cinco toneladas de equipamiento y autonomía operacional para siete días. Mientras que los ingenieros especializados en estructuras, ingeniería sísmica y geotecnia apoyarán en la evaluación de daños y clasificación de estructuras habitables y no habitables en las zonas que determinen las autoridades colombianas, según señalaron las autoridades.

AGENCIA EFE