¿Cuál es el vuelo más corto del mundo? dura menos de un minuto

En el mundo de la aviación, donde los vuelos transcontinentales y las largas travesías son la norma, existe un vuelo que desafía todas las expectativas por su brevedad. Este vuelo, que conecta dos pequeñas islas, se ha ganado un lugar en el Guinness World Records por ser el vuelo comercial más corto del mundo.

Con una duración promedio de apenas un minuto y medio, el recorrido ofrece una experiencia única a los pocos pasajeros. Y a pesar de su corta duración, el vuelo cumple con todos los protocolos de seguridad estándar de la aviación. Los pasajeros deben abrocharse los cinturones de seguridad y escuchar las instrucciones del piloto antes del despegue, convirtiéndose en una experiencia breve pero memorable para muchos.

El vuelo

más corto del mundo es en Escocia

El vuelo que ostenta el récord de ser el más corto del planeta une dos remotas islas: Westray y Papa Westray. Estas islas, conocidas por su belleza natural y su población reducida, están separadas por apenas 2,7 kilómetros.

A pesar de la corta distancia, el vuelo de la aerolínea Loganair, operado por una aeronave Britten-Norman Islander con capacidad para solo ocho pasajeros, ha atraído a turistas curiosos y residentes locales por igual. Aunque la ruta está disponible solo entre dos y tres veces al día, la curiosidad por esta experiencia aérea ha hecho que la ruta sea una de las más singulares del mundo.

Aviones - Archivo

Dura 53 segundos el vuelo

El tiempo de vuelo varía según las condiciones meteorológicas, pero en promedio dura alrededor de un minuto y medio. Sin embargo, en ocasiones especiales, cuando el viento es favorable y el avión vuela ligero, el trayecto puede reducirse a tan solo 53 segundos, un récord impresionante para un vuelo comercial. Esta variabilidad de duración añade un toque de incertidumbre y emoción al trayecto.

La razón detrás de la existencia de esta ruta tan peculiar tiene que ver con la necesidad de conexión entre las islas. Westray, con alrededor de 600 habitantes, y Papa Westray, que cuenta con solo 80 residentes, se encuentran aisladas de otras áreas pobladas. Si bien hay un servicio de ferry que conecta las islas, el viaje en barco puede ser complicado, ya que las aguas turbulentas pueden interrumpir el servicio, especialmente durante los meses más fríos del año. Así que, para quienes necesitan hacer el trayecto con rapidez y seguridad, el vuelo ofrece una solución eficiente, subvencionada por el gobierno escocés como parte de un servicio público para las comunidades isleñas.

El trayecto cubre una distancia de apenas 2.7 kilómetros - Pixabay/ Pexels

Un pequeño avión para un vuelo breve

El avión que realiza este vuelo tiene un diseño funcional y es considerado una opción cómoda para los residentes y turistas que viajan entre las islas. Aunque el avión tiene capacidad para ocho pasajeros, la experiencia de volar en él es más parecida a un paseo en autobús que a un vuelo comercial tradicional.

Los pasajeros no necesitan hacer check-in de manera anticipada, ya que se realiza 25 minutos antes del despegue, y no hay filtros de seguridad ni boletos de embarque, lo que le da al vuelo una atmósfera bastante relajada. Los asientos no son asignados, ya que la tripulación se encarga de acomodar a los pasajeros de manera que se mantenga el equilibrio del avión.

¿Cuánto cuesta el vuelo más corto del mundo?

Viajar en este vuelo único tiene un costo aproximado de aproximadamente 34 libras esterlinas, equivalente a 190,000 pesos colombianos. No incluye servicios adicionales como bebidas o equipaje documentado, pero los pasajeros reciben un certificado que conmemora la experiencia de haber viajado en el vuelo comercial más corto del mundo. Aunque algunos prefieren tomar el ferry para disfrutar de un trayecto de unos 20 minutos en aguas más turbulentas, la opción de volar sigue siendo la más popular debido a la rapidez y la certeza de la llegada a destino.

Las dos islas que conecta este vuelo

El vuelo conecta dos islas que, aunque son pequeñas y remotas, son conocidas por su impresionante belleza natural. Westray y Papa Westray, ofrecen paisajes que parecen salidos de una película. Desde acantilados hasta vastas extensiones de prados verdes, las islas están rodeadas de un ambiente tranquilo y casi primitivo, que atrae a turistas interesados en la naturaleza y el aislamiento.

A pesar de su tamaño y su población escasa, las islas son hogar de una comunidad que depende de este vuelo para mantenerse conectada con el mundo exterior. Muchos residentes utilizan el servicio para viajar a la ciudad de Kirkwall, donde pueden acceder a servicios médicos y otras facilidades que no están disponibles en las islas. Por otro lado, los turistas que buscan una experiencia única disfrutan de este vuelo por su rareza y por la oportunidad de sobrevolar un paisaje deslumbrante en tan poco tiempo.

Westray y Papa Westray - Google Maps

Este vuelo ha sido reconocido por los Guinness World Records como el más corto del mundo, y es considerado una curiosidad por quienes disfrutan del mundo de la aviación y el turismo. Aunque su duración pueda parecer una fracción de lo que normalmente se esperaría de un vuelo, la experiencia de conectar dos islas tan remotas en tan poco tiempo continúa atrayendo la atención de los viajeros que buscan algo fuera de lo común.