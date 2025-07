"No estoy segura de que el presidente Trump haya visto la carta de Petro": Portavoz de Casa Blanca

En una rueda de prensa, Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, le respondió a Noticias Caracol sobre la carta que el presidente Gustavo Petro le envió a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, en junio pasado y en la que le pidió "pasar página de los malentendidos y mirar hacia adelante". Leavitt aseguró: “No estoy segura de que el presidente (Donald Trump) haya visto esa carta (de Gustavo Petro), pero puedo consultarlo con él y con el Consejo de Seguridad Nacional. Te daremos una respuesta”, en respuesta a una pregunta que le hizo Juan Camilo Merlano, corresponsal de este noticiero en Washington.

La saliente canciller Laura Sarabia dijo este lunes más temprano que la carta de Petro a Trump, en efecto, sí salió del despacho de Presidencia, un hecho que ocurrió antes de las llamadas a consultas de los respectivos embajadores de la semana pasada. “Fue una carta que se envío el 23 de junio y fue enviada al Departamento de Estado por parte del presidente”, contó Sarabia, quien explicó también que la misiva se dio en “aras del fortalecimiento de las relaciones entre ambos países. Tanto el presidente Petro como el Estado colombiano están en total disposición de fortalecer las relaciones con su principal aliado estratégico, que es Estados Unidos”. Para la canciller, “la diplomacia no se hace en los micrófonos sino que se hace en el trabajo día a día”.

Este noticiero también conoció que el Departamento de Estado de Estados Unidos espera que la retractación de Petro sea de carácter público y con la misma vehemencia con las que se hicieron las declaraciones iniciales en contra del secretaria Marco Rubio y el gobierno de Estados Unidos en relación al supuesto plan golpista en su contra.

En la carta, que se filtró en medios de comunicación y que, según se conoció, llegó a Estados Unidos a través del subsecretario Interino para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, Michael Kozak, Petro se retracta de unas declaraciones en las que insinuó que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, estaba implicado en un golpe de Estado en su contra y afirma que los "desafíos hemisféricos" que comparten ambos países "exigen cooperación, y no recriminaciones". "Deseo aclarar que cualquier expresión mía que haya sido interpretada como una acusación directa sobre la participación en un supuesto golpe de Estado en Colombia, no tenía la intención de señalar a nadie de manera personal ni de cuestionar sin fundamentos el papel de los Estados Unidos", sostiene el mandatario colombiano en la misiva.

Cabe recordar que el 11 de junio, durante un evento público en la ciudad de Cali, el presidente colombiano se refirió a unas declaraciones del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, y afirmó: "Dice un presidente vecino que Marco Rubio está organizando un golpe de Estado contra mí". Esta afirmación fue alimentada por unos audios del excanciller colombiano Álvaro Leyva que revelan que intentó buscar ayuda en círculos republicanos de Estados Unidos para sacar a Petro del poder, una presunta trama que la semana pasada avivó aún más las tensiones entre ambos Gobiernos, ya marcadas por desacuerdos en temas como la migración y la lucha contra el narcotráfico.

En ese contexto, y tras lo que consideró una acusación "infundada" de Petro, Rubio convocó de manera "urgente" al jefe de la misión diplomática estadounidense en Bogotá, John McNamara. Y, en respuesta, Petro llamó a consultas a su embajador en Washington, Daniel García-Peña, con el fin de informarse sobre el estado actual de la agenda bilateral con Estados Unidos, el principal socio comercial de Colombia, con el que tiene desde 2012 un Tratado de Libre Comercio (TLC).

En su carta a Trump, Petro también expresa su "preocupación" por las insinuaciones públicas que, tras el atentado del 7 de junio contra el senador y aspirante presidencial Miguel Uribe Turbay, responsabilizan a la "retórica violenta" del Gobierno colombiano como un posible detonante del ataque. "Como ya ha sido establecido por las autoridades investigativas, no existe prueba alguna que vincule a este gobierno ni a sus discursos con ese lamentable hecho", agrega en referencia a los disparos que recibió durante un acto de campaña en Bogotá Uribe Turbay, quien un mes después del ataque continúa luchando por su vida. Y Petro rechaza "categóricamente cualquier intento de utilizar la tragedia como instrumento de acusación infundada" y afirma que "es hora de pasar la página de los malentendidos y mirar hacia adelante".

"Por eso, quisiera reiterar mi propuesta de convocar una cumbre entre el gobierno de los Estados Unidos y la Comunidad de Estados latinoamericanos y Caribeños (CELAC). No como gesto simbólico, sino como una oportunidad real de sentarnos como iguales a pensar el futuro que compartimos", añade el mandatario, quien también hace un llamado al "entendimiento" y la "responsabilidad compartida".

Desde Estados Unidos se han conocido algunas reacciones a la carta. Una de ellas fue la de la congresista estadounidense María Elvira Salazar, quien afirmó en rueda de prensa: “Si el presidente Petro entendió que no procede el acusarnos por nosotros estar diciéndole a él: pórtate bien y no te metas con la Constitución colombiana, entonces me alegra mucho que el caballero entró en su sano juicio”.

