De película: familia escapa milagrosamente de explosión de una alcantarilla en Nueva York

Una familia vivió un sorprendente momento, luego de que la explosión de una alcantarilla en plena vía pública la pusiera en peligro mientras caminaba por una calle en el norte de Nueva York, Estados Unidos. El hecho, captado en video, ocurrió apenas segundos después de que una mujer y dos niños pasaran sobre una desagüe que, sin previo aviso, estalló violentamente.

Los hechos se presentaron el pasado sábado 19 de abril en Academy Street, una vía de Poughkeepsie, según las autoridades locales. La detonación se produjo por una acumulación de gases en el subsuelo que terminó provocando la ruptura repentina del pavimento.

El insólito momento fue registrado por una cámara de seguridad del sector. En el video se observa cómo la mujer empuja un coche con un bebé, mientras camina al lado de otro menor de edad. Apenas cruzan por el punto de la detonación se produce la explosión de una alcantarilla, en cuestión de segundos, dejando un agujero en la acera y lanzando restos de concreto por el aire.

La rápida reacción de los tres permitió que salieran ilesos del lugar. Tan pronto sintieron el estruendo se alejaron de la zona visiblemente asustados.

"Estuve a un pie de perder a mi familia"

En declaraciones a ABC7, Lisa Davis compartió su experiencia de terror al recordar el momento de la explosión: "Pensé: 'Dios mío, no sé'. No sabía a dónde ir, no sabía qué hacer, excepto agarrar a mi nieto y correr". Además, explicó que, debido a la fuerza del suceso, no pudo correr directamente hacia la curva, ya que el pozo en la siguiente esquina también explotó.

Afortunadamente, tanto Davis como sus nietos salieron ilesos del incidente. No fue sino hasta que el departamento de bomberos publicó el video de la explosión de una alcantarilla que la mujer comprendió lo cerca que estuvo de una tragedia. "Un pie, un pie de perder a mi familia", aseguró.

A pesar de la experiencia traumática, Davis expresó que aún siente preocupación al caminar por la acera, aunque su nieto de 6 años parece estar bien. "Tenía un poco de miedo, pero no tanto", comentó.

Por su parte, Mid-Hudson News informó que Davis se reunió con un abogado especializado en lesiones personales del Valle del Hudson para explorar posibles opciones legales. Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado ninguna acción legal al respecto.

A pesar del susto, afortunadamente el incidente terminó sin víctimas y solo quedó como una anécdota para la familia. Los residentes de la zona, por su parte, esperan que las autoridades investiguen a fondo el incidente para evitar que algo similar vuelva a ocurrir y termine en un resultado aún más grave.