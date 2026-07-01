Detenidos cuatro policías en Venezuela por apropiarse de dinero hallado entre escombros

Cuatro policías fueron detenidos este martes en Venezuela acusados de apropiarse de "bienes económicos" entre los escombros de edificaciones derrumbadas en el estado La Guaira (norte, aledaño a Caracas), la región más afectada por los devastadores terremotos de la semana pasada, informaron las autoridades. Los agentes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) fueron expulsados inmediatamente del organismo de seguridad y serán presentados ante los tribunales competentes, según un comunicado oficial.

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"Estos funcionarios, desviándose de sus deberes y aprovechándose de las labores de rescate y asistencia humanitaria, actuaron de manera indecorosa al apropiarse de valores económicos hallados entre los escombros", sentenció el director del CICPC, Douglas Rico, en el texto.Varios videos publicados en redes sociales muestran a ciudadanos indignados enfrentando a uno de los agentes de la policía científica y rompiendo los billetes de dólares en efectivo que presuntamente tenía el funcionario en su poder, a quien tacharon de "vergüenza".

El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, señaló a través de su canal oficial de Telegram que esos agentes "estaban cometiendo actos impúdicos, indecentes e inmorales", por lo que, aseguró, serán "juzgados como corresponde".

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"Seremos totalmente intolerantes contra aquellos que, haciendo uso de su uniforme, cometan actos contra la moral, contra las buenas costumbres, y mucho más severos seremos en el caso de una gran conmoción como esta y que haya personas que quieran aprovecharse del dolor y de los bienes ajenos", expresó el alto funcionario.Por su parte, el partido opositor Primero Justicia (PJ) había denunciado previamente lo que consideró como un "aprovechamiento de algunos funcionarios del régimen", afirmando que, en vez de "cumplir con su juramento y preservar la vida de los venezolanos, están buscando entre los escombros cómo enriquecerse con la tragedia".



Este martes, la cifra oficial de fallecidos por el doble terremoto ocurrido el pasado miércoles en la zona norte del país caribeño ascendió a 1.943 y la de heridos a 10.571, consolidando este desastre natural como uno de los más graves en la historia reciente de la nación.



EFE