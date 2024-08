El colombiano Michael Vargas reveló que fue abusado e intentó quitarse la vida

Michael Vargas, colombiano ganador del MPR Podcast Challenge por su trabajo titulado Los monstruos que creamos, en donde expone cómo es vivir con trastorno esquizoafectivo, narró que en un momento de su vida intentó suicidarse y que también sufrió de abuso sexual.

>>> Vea más: El colombiano Michael Vargas cuenta cómo ha sido vivir con trastorno esquizoafectivo

En conversación con Noticias Caracol en vivo, el joven creador de contenido dijo que “yo, en ese punto, toqué fondo y le digo a mi familia que de verdad necesitaba que me internaran porque sentía que era un loco”.

Abuelo de Michael Vargas también tenía una condición mental

Michael comentó que su familia lo llevó a un psiquiatra para que lo evaluaran de una manera profesional. El joven le reveló al psiquiatra que en su familia ya se había presentado el caso de una condición mental, la cual nunca fue tratada a tiempo: “Mi abuelo desapareció. Él era una persona que sufría como de problemas de ira. Tenía una condición de salud mental y a él lo internaron en un centro psiquiátrico. Hay un registro de entrada, pero nunca de salida. Mi abuelo, simplemente, desapareció y nunca supimos qué fue lo que sucedió con él”.

Publicidad

Por otra parte, Michael también le manifestó a su psiquiatra que había sido abusado sexualmente. “Al contar todo este trasfondo me diagnostican con trastorno esquizoafectivo de tipo mixto y con un trastorno de emocionalidad emocionalmente inestable”, dijo.

El joven contó que su pareja, Elizabeth Teller, fue a la segunda persona que, fuera de su entorno, le contó abiertamente la condición que él tiene. Según el colombiano, ella “reaccionó de una manera totalmente normal porque me dijo que ‘tú no eres eso’, el estigma de que soy una persona peligrosa”.

Publicidad

El pódcast con el que Michael ganó el MPR nació por una conversación que él tuvo con Elizabeth, “que se dio en los tiempos correctos. Tenía que hacer un proyecto en la universidad y ella me dijo que no quería que yo les dijera a sus amigos lo que yo tenía. Me dijo que no era porque ella se sintiera apenada de lo que tengo, que me aceptaba, y que lo que no quería era que ellos me juzgaran sin conocerme, sin saber cómo soy”.

Narró Michael que en ese momento pensó en el proceso que tuvo que pasar para vivir con su condición: “Esto hace parte de mí, yo vivo con esto al igual que mucha gente vive con otras cosas en su vida”. Entonces, el colombiano decidió contar en su pódcast su historia y su propósito era que las personas que lo escucharan sintieran cómo se siente tener trastorno esquizoafectivo.

¿Dónde escuchar el pódcast de Michael Vargas?

Por último, Michael Vargas mencionó que su trabajo Los monstruos que creamos o The monsters we create, en inglés, se puede escuchar en SoundCloud y en Apple Podcast. Además, indicó que próximamente lo subirá en la plataforma Spotify y que, posiblemente, lo traducirá al español para llegar a más oyentes.

>>> Le puede interesar: Qué es el trastorno esquizoafectivo, condición de un colombiano premiado en EE. UU.