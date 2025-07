En una cueva en India hallaron a una mujer rusa que vivía allí con sus dos hijas pequeñas

Una mujer de nacionalidad rusa y sus dos hijas pequeñas fueron rescatadas por la Policía tras ser descubiertas viviendo en una cueva en una remota colina del sur de la India, siete años después de que el visado de la madre hubiera caducado, informaron fuentes oficiales.

La mujer, identificada como Nina Kutina, de 40 años, estaba en completo aislamiento junto a sus hijas de 4 y 6 años en la zona de Ramateertha, en la ciudad costera y espiritual de Gokarna, en el estado de Karnataka.



¿Cómo descubrieron a la familia en la cueva?

El hallazgo se produjo el pasado viernes 11 de julio de manera fortuita, cuando una patrulla de la Policía que vigilaba la zona tras un reciente desprendimiento de tierra observó ropa colgada para secar en el exterior de la cueva.

"Cuando se acercaron vieron a Kutina junto a sus hijas", explicó a los medios locales el superintendente de Policía del distrito, M. Narayana.

Al entrar en la cueva, los agentes encontraron que la mujer la había convertido en una suerte de santuario espiritual, con un ídolo del dios hindú Rudra, y donde, según dijo, dedicaba sus días a la meditación y a realizar "pujas" (rituales hindúes). Para subsistir dormían sobre láminas de plástico y se alimentaban de fideos instantáneos. "Es bastante sorprendente cómo ella y sus hijas sobrevivieron en el bosque y qué comieron. Afortunadamente, no les ocurrió nada desfavorable", añadió el superintendente.

Según la investigación, Nina Kutina llegó a la India con un visado de negocios que caducó en 2017. Tras su rescate, fue trasladada junto a sus hijas a un "ashram" (monasterio o lugar de retiro espiritual) cercano de forma temporal.



“Tuvimos una gran experiencia viviendo en la naturaleza de la selva”

En declaraciones que la madre entregó a ANI News, aseguró que las niñas “tenían todo lo mejor” y, según ella, la prueba fue que cuando las examinaron en el hospital vieron que “están llenas de salud. No tienen ni un solo dolor y ni una sola vez en su vida han tenido enfermedades graves”.

Afirmó que “tuvimos una gran experiencia viviendo en la naturaleza de la selva” y sus hijas “estaban muy felices. Nadaban en una cascada, vivían en un lugar muy bueno para dormir, muchas lecciones de arte, hacíamos cosas con arcilla, pintábamos y comíamos bien”.

Sobre la razón de por qué se quedaron en la cueva, Nina Kutina declaró que tiene “mucha información en redes sociales. Mi perfil tiene muchos videos sobre nuestras experiencias de vida y sobre los años que pasamos en diferentes países, casi 20. Vivimos en diferentes bosques porque amamos la naturaleza y porque intentamos aprovecharla al máximo”.

Según ella, ha estado en Costa Rica, Malasia, Bali, Tailandia, Nepal y Ucrania, entre otros lugares, y luego de que su visa en India caducara, en 2017, estuvo en cuatro países más: “Nos fuimos y luego regresamos a la India, y después de que mi hijo mayor murió me quedé un poco más”. Además, sostuvo que las autoridades miraron su pasaporte viejo y no constataron información reciente. Aunque reconoció que su visado ya no es válido, este se venció hace poco tiempo.

Las autoridades han iniciado ya el proceso para la deportación de la madre y las niñas a Rusia, nación que, según la mujer, no pisa hace 15 años. No se sabe si las menores nacieron en India o en otra nación.

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIA EFE