Cuidador de la muñeca real 'Annabelle' fue encontrado muerto: falleció durante un viaje con ella

Dan Rivera, un conocido investigador paranormal de la Sociedad de Nueva Inglaterra para la Investigación Psíquica con sede en Connecticut (NESPR, por sus siglas en inglés), falleció el pasado domingo 13 de julio de manera repentina en Gettysburg, Pensilvania, Estados Unidos, mientras lideraba una gira que incluía a la infame muñeca "Annabelle". Tenía 54 años.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Rivera fue hallado inconsciente en la habitación de su hotel durante la parada en Gettysburg de la gira 'Devils on the Run', una serie de eventos a campo traviesa que exhibía reliquias vinculadas con fenómenos paranormales. Aunque los servicios de emergencia del condado de Adams acudieron al lugar y le realizaron maniobras de reanimación, su muerte fue confirmada en el sitio. La causa exacta del deceso aún es desconocida.

Según informes preliminares, se presume que Rivera sufrió un paro cardiorrespiratorio. Sin embargo, el forense encargado del caso indicó que los resultados definitivos de la autopsia estarán disponibles en un plazo de entre 60 y 90 días. Este miércoles 16 de julio, la Policía Estatal de Pensilvania compartió un informe con nuevos detalles en los que subraya que el hombre se encontraba solo en la habitación al momento del incidente.

Publicidad

El reporte de las autoridades indica que uniformados se dirigieron al hospedaje, ubicado en el municipio de Straban, condado de Adams, tras recibir el aviso de trabajadores del establecimiento, quienes lo hallaron inconsciente y sin emitir respuesta. "No se observó nada inusual ni sospechoso en el lugar", añadió la Policía, según fue citado en el medio internacional People.

El diario local Evening Sun conoció que el cuerpo de bomberos y personal médico llegaron al hotel después de las 8 p. m. del domingo por la noche. Los archivos puntualizaron que se realizó 'RCP' a un paciente masculino de más de 50 años, quien luego fue identificado como Rivera.

Publicidad

La muerte del investigador ha generado conmoción entre los seguidores del mundo paranormal, especialmente por el contexto en el que ocurrió: en plena exhibición de "Annabelle", la presunta muñeca de trapo original que inspiró una popular saga cinematográfica.

Se debe recordar que "Annabelle", una muñeca tipo Raggedy Ann, ganó notoriedad en los años 70 cuando fue vinculada a supuestos fenómenos sobrenaturales tras ser entregada como regalo a una enfermera en Connecticut. Con el tiempo, se decía que se movía sola, dejaba mensajes escritos a mano y hasta atacaba a personas. Fue entonces cuando los reconocidos investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren intervinieron, asegurando que el objeto estaba manipulado por una entidad. Desde entonces, fue encerrada en una vitrina sellada dentro del museo ocultista privado de los Warren, con advertencias explícitas de no tocarla.

Rivera fue el encargado de custodiar a "Annabelle" cuando esta fue retirada de su contenedor original para la gira 'Devils on the Run', iniciada en mayo. El evento, aunque popular, ha sido criticado. Entre las voces más resaltas está la de Chris McKinnell, nieto de los Warren y actual custodio de su legado, quien expresó al diario Mirror su preocupación por el poder que representaría Annabelle. “No creo que sea un demonio. Pero sí creo que tiene energía… Es reactivo, no activo”, afirmó

La parada en Gettysburg, organizada por el grupo turístico 'Imágenes Fantasmales de Gettysburg' y realizada en el histórico Orfanato Nacional de Soldados, atrajo a decenas de personas. Medios locales detallaron que las entradas para el evento estaban agotadas y que se vendieron más de 1260 boletas durante los tres días del fin de semana pasado. Evening Sun aclaró que la etapa en la ciudad empezó el viernes 11 de julio y terminó el domingo por la tarde.

Publicidad

En un comunicado emitido y compartido el martes 15 de julio a People, la organización turística lamentó la pérdida: “Imágenes Fantasmales de Gettysburg tuvo el honor de presentar el recorrido nacionalmente reconocido 'Devils on the Run' el pasado fin de semana, que incluyó un artefacto legendario y prestigiosos investigadores de la Sociedad de Investigación Psíquica de Nueva Inglaterra. Durante su visita, el equipo experimentó una profunda pérdida con el inesperado fallecimiento de Dan Rivera, investigador principal de NESPR. Su legado seguirá inspirando a las futuras generaciones”.

La NESPR también confirmó la noticia en sus redes sociales. “Dan estaba haciendo lo que amaba: conectar con la gente a través de historias paranormales y mantener vivas las leyendas”, escribió la sociedad y agregó que el hombre “realmente creía en compartir sus experiencias y educar a la gente sobre lo paranormal. Su amabilidad y pasión conmovieron a todos los que lo conocieron. Gracias por su apoyo y sus amables palabras durante este momento difícil”.

Publicidad

Rivera, originario de Bridgeport, Connecticut, había construido una base sólida de seguidores gracias a su trabajo investigativo y su presencia activa en redes sociales, donde compartía fragmentos de sus expediciones, encuentros misteriosos y detalles sobre los artefactos que formaban parte de la colección Warren.

LAURA NATHALIA QUINTERO.

NOTICIAS CARACOL DIGITAL.