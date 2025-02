Estos son los dos países de Suramérica que no son latinos: tampoco hablan español

En el continente sudamericano, la mayoría de los países comparten características lingüísticas y culturales que los unen bajo el concepto de América Latina. Sin embargo, hay dos países que no se ajustan a esta definición, a pesar de estar geográficamente ubicados en América del Sur, según explica un estudio hecho por Google Translate.

En América Latina predomina el idioma del español, el portugués y el francés, lenguas que provienen de las lenguas romances. No obstante, hay dos que no comparten esta característica lingüística y, por ende, no se consideran parte de América Latina, a pesar de estar rodeados por países latinos.

Los dos países de Suramérica que no son latinos

Los dos países que no se consideran latinos son Surinam y Guyana. Esto se debe a que no comparten idiomas derivados del latín, pues sus lenguas oficiales son: el holandés y el inglés. A pesar de estar situados en América del Sur, y compartir algunas características geográficas con los países latinoamericanos, estos dos países no comparten la herencia lingüística y cultural de la región.

Surinam

Surinam, el país más pequeño de América del Sur, presenta una de las razones más claras por las que no forma parte de lo que es considerado como América Latina: su idioma oficial, el holandés. Mientras que sus países vecinos, como Brasil o Venezuela, hablan portugués y español, respectivamente, Surinam es un caso peculiar debido a su legado colonial.

A pesar de ser el país más pequeño de Sudamérica, Surinam posee una rica historia y cultura - KAYAK

La historia de Surinam comenzó con la llegada de los europeos en el siglo XVII. Originalmente conocido como Guayana Holandesa, fue colonizado por los Países Bajos, quienes trajeron consigo el idioma holandés y una serie de prácticas culturales y religiosas que distancian al país de sus vecinos latinos.

Aunque el holandés es la lengua oficial, los surinameses también hablan diversos idiomas, como el inglés, el criollo (sranan tongo), el javanés, el hindostánico y otros. Es cierto que Surinam comparte una serie de rasgos geográficos y climáticos con otros países de la región, como la selva tropical y el clima cálido, pero su historia, sus lenguas y su cultura lo separan de lo que tradicionalmente se considera el término de "latinoamericano".

A pesar de no ser parte de América Latina, Surinam tiene riqueza en su población, pues en esta se encuentran descendientes de africanos, javaneses, hindúes, chinos y europeos. Por lo que también coexisten diferentes religiones como el cristianismo, el islam, el hinduismo y el animismo.

Guyana

A unas millas de Surinam, se encuentra Guyana, antes conocida como Guayana Británica. Aunque el país se encuentra en América del Sur, su idioma oficial es el inglés, resultado de su historia como colonia británica hasta 1966, cuando obtuvo su independencia. A diferencia de otros países latinoamericanos, Guyana ha mantenido el inglés como lengua principal.

Estos son los dos países de Suramérica que no son latinos: tampoco hablan español - Google Maps

Guyana tiene una historia que se remonta a la época colonial, cuando los británicos trajeron a su territorio esclavos africanos para trabajar en las plantaciones de azúcar y luego a trabajadores indios tras la abolición de la esclavitud, de acuerdo con el estudio de Google.

La población guyanesa está compuesta principalmente por descendientes de indios, africanos y europeos. Además, el inglés no es el único idioma hablado en Guyana pues también se escuchan idiomas como el criollo guyanés, el hindi y el urdu. La religión predominante es el cristianismo, pero también se practican el hinduismo y el islam.

La Guayana Francesa, territorio que tampoco es latino

En la misma región se encuentra la Guayana Francesa, que, aunque geográficamente forma parte de América del Sur, no se considera un territorio latinoamericano, ya que es de la ultramar de Francia y no es independiente, por lo que no está incluido entre los dos países de Suramérica que no son latinos.

La Guayana Francesa - Getty Images

Su estatus como una región y departamento de Francia la coloca bajo la jurisdicción europea, lo que implica que su idioma oficial es el francés y no el español o portugués, como ocurre en los países latinos de la región.

A pesar de ser parte de la Unión Europea, la Guayana Francesa comparte características geográficas, climáticas y culturales con sus vecinos, como Surinam y Guyana. En la población de este territorio hay descendientes de esclavos africanos, indígenas, europeos y asiáticos.