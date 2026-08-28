Extraditan a Chile desde Colombia a hombre implicado en crimen del exmilitar venezolano Ronald Ojeda

Extraditados desde Estados Unidos y Colombia llegaron a Chile este viernes 28 de agosto Rafael Gámez Salas, alias El Turko, y Alfredo Carrillo Ortiz, conocido como ‘El Gocho’, dos de los inculpados por la Fiscalía en el caso del secuestro y homicidio del exmilitar venezolano Ronald Ojeda.

Gámez, extraditado desde Estados Unidos, y Carillo, desde Colombia, llegaron custodiados por una comitiva de Policía de Investigaciones (PDI) a la base Grupo 10 de la Fuerza Aérea ubicada en la capital, desde donde serán trasladados bajo fuerte medidas de seguridad para ser formalizados por la justicia. Ambos serán internados en el Recinto Penitenciario Especial de Alta Seguridad (Repas), destinado a internos de alta peligrosidad. (Lea también: Diosdado Cabello se habría aliado con Tren de Aragua para matar a Ronald Ojeda, según fiscal chileno)



Lo que se sabe del crimen de Ojeda en Chile

Según informó el Ministerio Público, ambos imputados habrían participado del crimen de disidente y refugiado político venezolano en calidad de miembros de la facción Los Piratas del Tren de Aragua, estructura criminal transnacional que opera hace cerca de una década en Chile. La tesis de la Fiscalía de ese país ha sido desde un principio que el crimen de Ojeda tuvo un "móvil político", y se han confirmado gestiones para interrogar a Nicolás Maduro, prisionero en Estados Unidos.

A la fecha, son 26 las personas detenidas en Chile y el extranjero por esta causa criminal, con 19 a la espera de juicio y tres condenados.



El Tren de Aragua nació en las cárceles de Venezuela y se ha extendido por Colombia, Perú, Bolivia y Chile, donde las autoridades la acusan de cometer numerosos delitos, como narcotráfico, extorsión, secuestros y homicidios. Catalogada como una de las bandas más peligrosas de la región, el Tren de Aragua se instaló en Chile en los últimos años aprovechando la llegada de decenas de miles de personas migrantes que cruzaron la frontera por pasos terrestres controlados por la propia banda. De acuerdo con las autoridades chilenas, esta organización se ha expandido a lo largo de todo el país llegando a controlar diversos mercales ilegales como la extorsión y la explotación sexual.



El Gobierno colombiano anunció este jueves 27 de agosto la captura de otro miembro de esa banda transnacional: Luis Saúl Pérez Nieto, acusado de ser un cabecilla del Tren de Aragua en Perú y hombre de confianza del fundador de esa banda criminal, alias Niño Guerrero, muerto en junio de 2026 en una operación en Venezuela. "Nuestra Fuerza Pública capturó en Fontibón (Bogotá), a Luis Saúl Pérez Nieto, alias Páez o Nairobi, cabecilla principal del Tren de Aragua en Perú y hombre de confianza de alias Niño Guerrero", escribió el presidente Abelardo de la Espriella en su cuenta de X.

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Pérez Nieto está acusado de "extorsión, tráfico internacional de armas, homicidios selectivos y narcotráfico en corredores estratégicos" de América del Sur y Centroamérica, agregó el mandatario, quien informó que el capturado era buscado también por las autoridades estadounidenses por estos delitos, aunque no dio más detalles.

"El mensaje para el crimen transnacional es claro: Colombia no será refugio ni santuario de ningún criminal. Los vamos a perseguir, capturar y poner a disposición de la justicia, vengan de donde vengan", enfatizó.

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AGENCIA EFE

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL