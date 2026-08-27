Claves del proyecto de presupuesto presentado por el Gobierno: monto es de 634,9 billones de pesos

El Gobierno Nacional radicó el proyecto de Presupuesto General de la Nación para el año 2027. El monto total planteado es de 634,9 billones de pesos. Esta cifra representa un aumento de 60 billones de pesos en comparación con el documento elaborado por la administración anterior de Gustavo Petro. De igual forma, el proyecto supera en 88 billones de pesos al presupuesto que rige para el año 2026.

La asignación de las partidas presupuestarias se estructuró bajo los siguientes porcentajes:



62% se destinará a cubrir los gastos de funcionamiento del Estado

24%, al pago del servicio de la deuda externa e interna contratada

14% se asignará a los rubros de inversión y subsidios estatales.

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, señaló que la propuesta presentada por la administración anterior no incluyó aproximadamente 34 billones de pesos correspondientes a obligaciones que el Estado debe cumplir. Estos compromisos financieros abarcan el pago de pensiones, subsidios de energía eléctrica, asignaciones para el sector salud, contribuciones fiscales, el financiamiento de las elecciones regionales del próximo año y los subsidios a los combustibles de Ecopetrol.

Al respecto de esta diferencia en las cifras, el ministro Gómez aseguró: "Todo eso que debería haber estado en el presupuesto y no quedó en el presupuesto lo estamos incorporando nosotros ahora, y por eso es que el presupuesto sube, porque estamos haciendo un presupuesto realista, no un presupuesto lleno de mentiras y de faltantes".



¿Cómo se conseguirá el dinero del Presupuesto?

La obtención de los recursos para el año 2027 se realizará mediante ingresos corrientes, que corresponden a los tributos recaudados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), e ingresos no corrientes, que integran dividendos de Ecopetrol, tasas y cobro de multas. Adicionalmente, el esquema de financiamiento incluye la contratación de créditos. Las estimaciones de analistas económicos indican que el proyecto contempla adquirir un endeudamiento de 238 billones de pesos adicionales durante la vigencia de 2027. El ministro de Hacienda descartó el trámite de una reforma tributaria para implementar nuevos impuestos.



Para mitigar el gasto, se prevé la aprobación en el consejo de ministros de un recorte inicial de 21 billones de pesos aplicable al año en curso. Posteriormente, se presentará un proyecto de ley de ajuste fiscal por un monto estimado de 40 billones de pesos. El plan de austeridad se complementará con modificaciones en la estructura de la administración pública a través del Plan Nacional de Desarrollo. Sobre este proceso de supresión y fusión de organismos, el ministro Gómez afirmó: "Eso vendrá acompañado ya en una cuarta etapa en el Plan Nacional de Desarrollo con un fenómeno de reforma del Estado en el cual se van a suprimir entidades que se consideran que están, o duplicadas, o que ya cumplieron su ciclo y deberían desaparecer.. o entidades que podemos fusionar para ganar economías que nos permitan bajar el nivel del gasto público".



El proyecto presupuestario incluye la estimación de costos asociados a la atención de los efectos del terremoto. Los cálculos del Gobierno Nacional sitúan este gasto entre 30 y 40 billones de pesos, mientras que proyecciones elaboradas por firmas de carácter privado estiman que el costo total asciende a 60 billones de pesos.

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Finalmente, las proyecciones de balance fiscal sufrieron modificaciones, pues la administración previa estimó que el déficit fiscal para este año terminaría en un 5,3%. Sin embargo, el ministro de Hacienda desestimó dicha cifra: "No hay ni de fundas que sea esa cifra sino que será de 8.2%". El funcionario del Ministerio de Hacienda indicó que, tras aplicar la reducción de gasto por 21 billones de pesos proyectada, se espera disminuir el indicador del déficit fiscal al 7,2% para el mes de diciembre.

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