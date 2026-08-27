Video | Así fue la captura de 'Nairobi', importante cabecilla del Tren de Aragua, en Bogotá

Luego de que el presidente Abelardo de la Espriella anunciara la captura de Luis Saúl Pérez Nieto, alias 'Nairobi' o ‘Luis Páez', uno de los cabecillas de la banda criminal transnacional Tren de Aragua, la Policía Nacional compartió un video del momento de la detención en Bogotá y dio nuevos detalles. Pérez Nieto "sería responsable de coordinar redes de tráfico de armas y estupefacientes con alcance en Venezuela, Perú, Chile, Bolivia, Ecuador, Estados Unidos y otros países de la región. También estaría relacionado con homicidios, extorsiones, secuestros y trata de personas".

La Policía, además, detalló que la captura en la localidad de Fontibón, en la capital, se dio gracias al trabajo articulado con la Fiscalía General de la Nación, la DEA y autoridades de investigación criminal del Perú, donde solía delinquir. "El mensaje para el crimen transnacional es claro: Colombia no será refugio ni santuario de ningún criminal. Los vamos a perseguir, capturar y poner a disposición de la justicia, vengan de donde vengan", escribió De la Espriella en su cuenta de X.



La muerte del 'Niño Guerrero' en Venezuela

En junio de este año, el Gobierno de Venezuela confirmó que llevó a cabo una operación junto a Estados Unidos en el estado Bolívar, ubicado en el sureste del país vecino, en la que murió Héctor Guerrero Flores, conocido como 'Niño Guerrero' y considerado el líder máximo del Tren de Aragua. El Ministerio de Comunicación e Información de Venezuela indicó en un comunicado que la operación contó con apoyo tecnológico especializado y se desarrolló mediante mecanismos de cooperación e intercambio de información de inteligencia entre las autoridades de ambos países.

Previamente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la muerte de Guerrero Flores, considerado el cabecilla del Tren de Aragua, una banda nacida en las cárceles de Venezuela y calificada como terrorista por Washington."Bajo mi dirección, el Comando Sur de los Estados Unidos lanzó un enérgico ataque, rápido y letal para ejecutar con éxito a 'Niño Guerrero', el infame líder del Tren de Aragua, una de las organizaciones terroristas más sanguinarias del planeta Tierra", dijo Trump en su red social Truth.



Tren de Aragua, una organización criminal nacida en la cárcel de Tocorón, Venezuela, que ha expandido sus operaciones criminales a lo largo de América Latina, Estados Unidos y Europa. El grupo ha sido vinculado con delitos como narcotráfico, extorsión, trata de personas, explotación sexual, sicariato, secuestros y lavado de dinero.



Según la página Insight Crime, la expansión del Tren de Aragua se volvió transnacional hacia 2018, cuando la pandilla intentó establecerse en la frontera entre Venezuela y Colombia, entre el estado venezolano de Táchira y el departamento de Norte de Santander. Allí se enfrentó a grupos criminales como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).

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Entre 2018 y 2023, el Tren de Aragua construyó una red criminal transnacional, estableciendo células en Colombia, Perú y Chile, con presencia esporádica en otros países de la región como Ecuador, Bolivia y Brasil. A medida que estas células se fueron consolidando, se lograron adentrar en economías delictivas locales, según Insight Crime, empleando una violencia selectiva para expulsar a los grupos locales y constituirse como una amenaza.

LAURA VALENTINA MERCADO

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