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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Cortes de agua en Medellín inician el lunes 31 de agosto: estos son los sectores y horarios

Cortes de agua en Medellín inician el lunes 31 de agosto: estos son los sectores y horarios

Los cortes de agua en la capital de Antioquia se deben al fenómeno de El Niño. En total son seis sectores en los que se aplicará la medida.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 28 de ago, 2026
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Cortes de agua en Medellín inician el lunes 31 de agosto: estos son los sectores y horarios
Cortes de agua en Medellín -
Getty Images

Empresas Públicas de Medellín informó este viernes acerca de cortes de agua en Medellín por cuenta del fenómeno de El Niño. Dicha restricción iniciará el lunes 31 de agosto en seis sectores de la ciudad: Popular, Aranjuez, Manrique, Villa Hermosa, La Candelaria y Buenos Aires. Los horarios serán de 6:00 de la tarde a 5:00 de la mañana.

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