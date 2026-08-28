Cortes de agua en Medellín inician el lunes 31 de agosto: estos son los sectores y horarios

Empresas Públicas de Medellín informó este viernes acerca de cortes de agua en Medellín por cuenta del fenómeno de El Niño. Dicha restricción iniciará el lunes 31 de agosto en seis sectores de la ciudad: Popular, Aranjuez, Manrique, Villa Hermosa, La Candelaria y Buenos Aires. Los horarios serán de 6:00 de la tarde a 5:00 de la mañana.
#LoÚltimo | EPM anuncia interrupciones del servicio de agua en Medellín a partir del lunes 31 de agosto. Estos son los detalles.— Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) August 28, 2026
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