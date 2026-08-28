Murió el rey de Noruega, Harald V: esta es la extraña enfermedad que padecía

El rey de Noruega, Harald V, falleció este viernes 28 de agosto a los 89 años en Oslo, convirtiéndose su hijo menor y primero en la línea de sucesión, Haakon, en el nuevo jefe de Estado del país, que se encuentra inmerso en el luto por la enorme popularidad de quien fuera el monarca más longevo de Europa. "Con profundo pesar comunicamos que su majestad el rey Harald ha fallecido hoy a las 06.35 hora local (04.35 GMT), informó la Casa Real de Noruega, que añadió que el monarca falleció "plácidamente" en el Hospital del Reino de Oslo, en el que ingresó el pasado día 17 de agosto.

Harald V llegó al trono en 1991 y gozó de gran popularidad entre la población noruega, ya que alcanzó cuotas de respaldo superiores al 70 %. "Querido rey, nuestro Harald. Gracias por todos los momentos bonitos y difíciles", está escrito en una de las notas colocadas en suelo junto a rosas, girasoles y otras flores. Este flujo constante de personas se convirtió desde primera hora en miles delante del Palacio, donde la bandera real lucía a media asta hasta el mediodía, cuando fue izada de nuevo en lo alto del edificio -junto a una de luto en el balcón- tras reunirse Haakon con el Gobierno en un Consejo de Estado extraordinario. En paralelo sonaban el repique de las campanas en todas las iglesias del país y los 21 disparos de las salvas efectuados a intervalos de 30 segundos por las Fuerzas Armadas tras decretar el Gobierno un periodo de luto nacional hasta después del funeral.

"Claro que es triste. Es un símbolo de nuestro país. Y naturalmente, es triste que algo tan hermoso termine", dijo a AFP frente al Palacio Maja Otvik, de 36 años. "Muchos de nosotros tenemos la sensación de haber perdido al abuelo de toda la nación", comentó a AFP Caroline Vagle, experta en realeza del diario SE og Hør.



Dentro del Palacio, Haakon, de 53 años, que se había convertido automática e inmediatamente en el nuevo rey, informaba al gabinete de ministros de que ha elegido el nombre de Haakon VIII para su reinado y el lema de su padre, abuelo y bisabuelo: "Todo por Noruega". Agradeció, según el Gobierno, al pueblo noruego "su apoyo y compasión" hacia la familia real durante este momento difícil. (Lea también: ¿De qué murió Dolly Parton? Esto fue lo que dijo el equipo de la leyenda del country)



¿Qué afección tenía el rey de Noruega?

El rey padecía anemia hemolítica, una enfermedad de la sangre que se manifiesta en una destrucción anormalmente rápida de los glóbulos rojos. Pese a los reiterados problemas de salud de los últimos años se había negado a abdicar, alegando que había jurado su cargo de por vida ante el Parlamento. Desde el jueves, casi toda la familia estuvo acompañando al monarca hospitalizado, incluido el hijo de su nuera y nueva reina Mette-Marit, Marius Borg Høiby, condenado recientemente a cuatro años de cárcel por dos violaciones. Cuando se anunció el jueves que su estado de salud era "extremadamente grave", numerosos ciudadanos de a pie pasaron delante del Palacio real para depositar flores en honor a su rey.



Condolencias de reyes

Varios mandatarios y casas reales europeas, incluidas las de Suecia, Dinamarca y España, enviaron sus condolencias a Haakon y a su madre, la reina Sonia.



Los reyes Felipe y Letizia han recordado la figura del rey Harald de Noruega en un mensaje en el que expresan su pésame por su fallecimiento y destacan que el monarca fue ejemplo de "responsabilidad, dignidad, sencillez y dedicación incansable al servicio de Noruega y de su pueblo".

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A su vez, los monarcas daneses, Federico X y Mary, han decretado que las banderas ondeen a media asta este viernes en el Palacio de Amalienborg, su residencia oficial en Copenhague, y el rey Carlos XVI Gustavo de Suecia, destacó la trayectoria "excepcional" de Harald, su "amigo", y deseó a su ahijado Haakon "toda la felicidad y la prosperidad en su futura labor" como rey.

El rey Carlos III de Gran Bretaña expresó su pesar por la muerte de su "querido primo", y elogió a Harald como una "figura imponente".



Año turbulento

Harald encarnó una Noruega abierta y tolerante durante su reinado. El último año ha sido turbulento para la familia real noruega. Además de sus propios problemas de salud, su esposa, la reina Sonja, también de 89 años, fue ingresada brevemente en el hospital en mayo debido a problemas cardíacos. Además, la esposa de Haakon, Mette-Marit, está siendo investigada por sus vínculos con el fallecido delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein. En junio, Marius Borg Hoiby, hijo de Mette-Marit de una relación anterior a su matrimonio con Haakon, fue condenado a cuatro años de prisión por dos violaciones. Ha apelado la sentencia. Mette-Marit, de 53 años, que padecía una grave enfermedad pulmonar, tuvo que someterse a un trasplante de pulmón en julio.

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La familia real sigue gozando de gran popularidad entre el público noruego, en gran parte gracias al poder unificador de Harald y a su estilo de vida sencillo y relativamente modesto.

AGENCIAS AFP/EFE

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL