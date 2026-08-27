Expresentadora de TV se declaró culpable de homicidio de su madre y enfrenta cadena perpetua

El caso de Angelynn “Angie” Mock, la exconductora de televisión de 48 años que se declaró culpable de asesinar a puñaladas a su madre de 80 años, Anita Avers, ha conmocionado profundamente a la opinión pública en los Estados Unidos. La mujer alcanzó a tener una carrera exitosa en los medios televisivos que terminó trágicamente en octubre de 2025.

Luego de varios meses de investigación Mock aceptó el cargo de asesinato en primer grado y alcanzó un acuerdo de culpabilidad con la Oficina del Fiscal del Distrito del Condado de Sedgwick. Ahora, la excomunicadora se enfrenta a una condena inminente de cadena perpetua, con la posibilidad de solicitar libertad condicional únicamente después de haber cumplido 25 años tras las rejas. La audiencia de sentencia formal ha quedado fijada para el próximo 5 de octubre de 2026.



¿Quién es Angelynn Mock?

Angelynn Mock fue durante años un rostro familiar y respetado en las pantallas de la televisión estadounidense. Su carrera comenzó en el año 2002 como reportera de deportes para la cadena KLKN en Lincoln, Nebraska, donde se desempeñó hasta 2004, cuando se trasladó a Oklahoma City, donde formó parte del noticiero matutino de la estación KOKH-TV entre los años 2007 y 2011.

El punto álgido de su carrera llegó cuando se unió a la estación KTVI Fox 2 en St. Louis, Missouri, donde se desempeñó como presentadora del noticiero matutino y conductora de segmentos nocturnos desde 2011 hasta 2015. Su padrastro reveló a las autoridades que la periodista fue despedida de su puesto en Missouri tras protagonizar un “incidente violento relacionado con el alcohol”. Tras este despido, Mock se alejó paulatinamente de los medios y, en los últimos años, trabajó como consultora de gestión de datos para una empresa de desarrollo de software.



Los hechos por los que se declaró culpable

La tragedia se desencadenó el 31 de octubre de 2025, alrededor de las 7:50 a. m., en una residencia privada en Wichita, Kansas, donde Mock vivía junto a su madre. El Departamento de Policía del Condado de Sedgwick recibió un reporte urgente de agresión física y al llegar al lugar de los hechos, los agentes de policía vieron a Angelynn Mock en el exterior de la casa con visibles heridas en sus manos.



Al ingresar a la vivienda, los oficiales descubrieron en el dormitorio a Anita Avers, de 80 años, inconsciente sobre su cama y presentando múltiples heridas provocadas por un arma blanca. Aunque la anciana fue trasladada de urgencia a un hospital cercano, falleció minutos después debido a la gravedad del ataque. De acuerdo con la declaración jurada obtenida por las autoridades, un oficial de policía localizó múltiples cuchillos de cocina y un rallador de queso colocados de forma ordenada sobre una almohada justo al lado de Avers en la cama.



Durante los interrogatorios, Mock ofreció a los investigadores relatos sumamente confusos y contradictorios sobre lo sucedido. Inicialmente, la expresentadora afirmó que entró al cuarto de su madre, vio los cuchillos sobre la cama y que luego Avers la persiguió con un arma blanca para pelear con ella, por lo que tuvo que defenderse. “Tuve que matarla, no iba a detenerse”, declaró Mock a los oficiales para justificar sus actos, asegurando que actuó para “salvar su propia vida”.

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Sin embargo, en una declaración posterior, alegó que estaba conversando con su madre sobre una próxima entrevista de trabajo y su mamá, supuestamente motivada por los celos, comenzó a afilar cuchillos de cocina. Además, según consta en la declaración oficial, Mock aseguró repetidamente a las autoridades que creía que su madre de 80 años "era el diablo", lo que evidenció su estado de desconexión mental.

Aunque a raíz de su evidente inestabilidad, en enero de 2026 un juez penal la declaró incompetente para ser juzgada; en julio de 2026, un juez de distrito determinó que Mock finalmente era competente para enfrentar el proceso legal, permitiendo que el caso penal siguiera su curso regular. El pasado viernes 21 de agosto de 2026, Mock compareció ante la jueza del Tribunal de Distrito, Faith Johnson, para formalizar su declaración de culpabilidad bajo un acuerdo de resolución rápida de su caso, evitando así un largo y mediático juicio oral.

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co