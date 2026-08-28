Así delinquía alias Urías Perdomo: “Le hacía demasiado daño al departamento de Caquetá”

En un golpe histórico contra las estructuras criminales que azotan el sur de Colombia, la Fuerza Pública neutralizó a Juan Antonio Agudelo, alias Urías Perdomo, calificado por Luis Francisco Ruiz, gobernador del Caquetá, como el cabecilla “más beligerante” de las disidencias de las Farc que operan en esta región del país. La operación en Guaviare se extendió por cerca de dos días de intensos combates e infiltración en la selva por parte de comandos de Fuerzas Especiales.

En medio de la neutralización de este cabecilla, quien era la mano derecha del temido alias Calarcá, se confirmó la muerte de once presuntos disidentes, confirmando entre ellos a Urías Perdomo, por quien el Ministerio de Defensa ofrecía una recompensa de 400 millones de pesos, a la que se sumaban otros 100 millones de pesos aportados por la Gobernación del Caquetá. (Lea también: La cercanía de alias Urías Perdomo, abatido por FF. MM. con 'Calarcá': "Cumplía órdenes militares")



Un historial delictivo marcado por la sangre y la beligerancia

El prontuario de alias Urías Perdomo es extenso y devastador. Se le señala directamente como el determinador del asesinato de dos uniformados de la Policía Nacional ocurrido en enero de 2026 en el municipio de Cartagena del Chairá. Según relató el gobernador del Caquetá, los policías se encontraban patrullando en la ciudadela Chairénse -uno de los barrios más grandes de dicho municipio- cuando recibieron ráfagas de fusil provenientes de una zona boscosa. El ataque letal, que dejó a un oficial herido y dos muertos, fue ejecutado bajo las órdenes de Urías Perdomo y coordinado en el terreno por alias Rosita, integrante de la organización criminal. Además de este vil atentado, la hoja de vida judicial de este criminal incluye el homicidio de dos soldados en la zona rural de Cartagena del Chairá durante la jornada electoral de la primera vuelta presidencial.

Urías Perdomo no limitaba su accionar al departamento del Caquetá; bajo las directrices militares de Calarcá, era enviado a liderar operaciones de combate en otras zonas del territorio nacional. Se documenta que combatió en el Bajo Cauca contra las fuerzas de alias Iván Mordisco y a principios de 2006 se enfrentó contra la Segunda Marquetalia en la región montañosa de El Pato y Pato-Balcillas, en San Vicente del Caguán, moviéndose constantemente entre los departamentos de Caquetá y Guaviare para evadir la justicia.



"La persona más beligerante de la estructura ilegal"

El gobernador Ruiz Aguilar describió detalladamente la amenaza que este sujeto representaba para la sociedad caqueteña y para su propia integridad familiar. El mandatario departamental recordó el acoso del que era víctima por parte de la disidencia armada bajo el mando de Urías Perdomo. "Era la persona más beligerante de todos los integrantes de esta estructura armada ilegal. Era el que cumplía las órdenes militares que daba Calarcá", afirmó categóricamente. Entre las acciones terroristas que el cabecilla dirigió contra el mandatario estuvo la orden de colocar artefactos explosivos frente a la residencia de la familia de la esposa del gobernador, un acto violento diseñado para intimidar la gestión gubernamental de la región.



El gobernador explicó que, en el pasado cercano, las estructuras criminales operaron bajo una complacencia que les entregó de facto el control territorial. "Básicamente la falsa paz total les entregó el territorio caqueteño a la estructura de Calarcá, donde era el que mandaba, el que citaba de manera extorsiva de manera generalizada a todo el departamento", aseveró Ruiz Aguilar. Agregó que alias Urías Perdomo era también responsable del temido "voto fusil" y ejercía un violento constreñimiento sobre la población rural para obligarlos a seguir directrices políticas de la organización armada.



Extorsiones masivas y el drama del reclutamiento infantil

La economía criminal controlada por Urías Perdomo asfixiaba financieramente al departamento a través de la extorsión masiva. Campesinos, comerciantes, ganaderos, empresarios, profesores y profesionales de todas las ramas en Caquetá estaban obligados a pagar cuotas periódicas. "Todos esos panfletos que sacaban decían 'autorizado por Urías Perdomo', con los cuales tenían sometido a todo el departamento", relató el gobernador. Un ejemplo reciente de esta pesadilla económica fue el secuestro de varios queseros de la región, retenidos hasta que pagaron un rescate de 250 millones de pesos cada uno para su liberación.



No menos atroz era su participación activa en el reclutamiento forzado de menores de edad. La hoja criminal de Urías Perdomo registra el intento de reclutamiento de cinco niños en el municipio de Cartagena del Chairá en marzo de 2026. Las víctimas se ocultaron durante varios días en la espesura de la selva para escapar del grupo armado, hasta que fueron rescatadas sanas y salvas gracias a la rápida acción articulada de la Gobernación, la Policía y el Ejército Nacional.

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El mandatario departamental advirtió que tras la segunda vuelta presidencial, el reclutamiento infantil se ha disparado en zonas rurales de El Paujil y Cartagena del Chairá, afectando de manera violenta a las niñas de la región, muchas de las cuales han sido víctimas de abusos sexuales antes de su rescate en zonas fronterizas con el Huila. (Lea también: Video | Así fue la captura de 'Nairobi', importante cabecilla del Tren de Aragua, en Bogotá)



El futuro de la seguridad en el departamento

A pesar de que la caída de alias Urías Perdomo representa un golpe contundente a la estructura Jorge Suárez Briceño, las autoridades del Caquetá advierten que la lucha para erradicar a este grupo continúa. El gobernador Ruiz Aguilar aclaró que todavía quedan importantes mandos delictivos por capturar, entre ellos alias La Morocha (hermana de Urías Perdomo y coordinadora de extorsiones), alias Albeiro Ramírez, alias Erika (pareja de alias Calarcá y dinamizadora de las citaciones coercitivas) e Ítalo o El Diablo en el sur del departamento.

Este resultado se asesta en los primeros 20 días del mandato del presidente Abelardo de la Espriella. El gobernador del Caquetá confirmó que sostuvo una reunión en Bogotá con el nuevo ministro de Defensa, general (r) Jorge Mora, donde se impartieron instrucciones militares precisas para realizar presencia total del Estado y atacar frontalmente a estas estructuras terroristas. Con la salida de circulación de Urías Perdomo, los habitantes de Caquetá esperan respirar con mayor tranquilidad, mientras el aparato estatal busca quebrar por completo el sometimiento criminal en la región.

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***Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.