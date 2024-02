Familia que disfrutaba de un día de piscina murió electrocutada cuando un cable cayó en el agua

Una familia, compuesta por una mujer, su hija embarazada y su hijo menor de edad, murió electrocutada mientras disfrutaba de un día de piscina. El hecho ocurrió cuando una rama se precipitó al piso y chocó contra un cable, que terminó dentro del agua.



El hecho se produjo el domingo 4 de febrero en un parque acuático de Paraná, en Brasil. Además de los muertos, nueve personas más resultaron heridas.

Las víctimas del terrible accidente fueron identificadas como Roseli da Silva Santos, de 41 años; Emily Raiane de Lara, de 23 años que estaba embarazada y Agner Cauã Coutinho dos Santos, el menor de 17 años.

Testigos del lugar donde ocurrió el incidente lograron rescatar con vida a la familia y la llevaron a un centro médico. Sin embargo, los tres tuvieron que ser trasladados al Hospital Evangélico de Curitiba, donde lamentablemente fallecieron.

De acuerdo con las autoridades, al menos 40 personas presenciaron el fatídico accidente e indicaron que los fuertes vientos que hacían en la zona provocaron la caída de una rama, que impactó el cable.

Publicidad

“Estaban todos felices, me mandaron fotos y videos. Mi nieta me envió un mensaje que era un video de ellos jugando. Había un tobogán, subían y se deslizaban. Estaban todos felices y de un momento a otro me enteré de la noticia”, manifestó Ivone da Silva Santos, madre y abuela de las víctimas.

Según la compañía eléctrica que presta el servicio en el lugar, la caída del cable fue consecuencia de fuertes vientos superiores a 60 kilómetros por hora. La red eléctrica fue construida en la década de los 80 y aseguran que se le hacía mantenimiento con frecuencia.

Karime Fayad, alcaldesa de Paraná, lamentó lo ocurrido por medio de redes sociales: “Con profunda tristeza expreso mi pesar a todos los involucrados en el trágico accidente ocurrido hoy en el interior de Rio Branco do Sul”.