Las palabras del papa León XIV en el Jubileo de los Jóvenes: asistió más un millón de personas

Los actos del Jubileo de los Jóvenes, presididos por el papa León XIV este fin de semana en la explanada de Tor Vergata, a las afueras de Roma, Italia, han congregado a más de un millón de personas, según confirmaron este domingo 3 de agosto las autoridades locales.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

De esta forma lo anunció el Vaticano en un breve comunicado en el que se expresaba que "las autoridades estiman que en la zona de Tor Vergata y las áreas limítrofes hay más de un millón de personas". El delegado del Gobierno en Roma, Lamberto Giannini, confirmó también esta cifra. "Es un dato más que creíble porque todas las zonas de Tor Vergata, como se ve desde el aire, están completamente llenas y pueden contener esa cifra de personas", ha declarado a los medios.

Esta histórica cifra se reportó en medio del cierre del evento que congregó a cientos de decenas de miles de jóvenes de 146 países llegados a Roma este fin de semana por un Jubileo dedicado a ellos, el momento más esperado de este Año Santo. Esta misa fue oficiada por León XIV y fue denominada como el acto más multitudinario de su aún breve pontificado. La jornada también incluyó el día sábado, cuando el pontífice se encontró con los presentes para una vigilia de oración en Tor Vergata.

Publicidad

Medios internacionales indicaron que los pasaron la noche entre el sábado y el domingo acampados en Tor Vergata o durmiendo directamente al raso a la espera de este acto de clausura. El Papa, por su parte, aterrizó en el lugar en un helicóptero a las 7.40 hora local (5.40 GMT) y después ha recorrido el campamento en su papamóvil para saludar a los presentes. Lamberto Giannini explicó que la organización de este evento, que ha recibido a jóvenes católicos de 146 países de todo el mundo, ha implicado dos años de trabajo.

Para ello, se ha adecuado esta zona de la periferia romana donde hace un cuarto de siglo, en el 2000, Juan Pablo II celebró una histórica Jornada Mundial de la Juventud, y entre las obras realizadas se ha rehabilitado la 'Vela' que Santiago Calatrava dejó incompleta.

Publicidad

Se debe destacar que el sábado por la noche, antes de una vigilia nocturna encabezada con el pontífice, los organizadores confirmaron la asistencia de 800.000 personas en el enorme espacio al aire libre habilitado en el distrito en las afueras de la capital italiana. Y este domingo, el Vaticano anunció que la cifra había aumentado a un millón de asistentes. El ambiente festivo alcanzó su punto álgido el 2 de agosto, antes de la vigilia nocturna presidida por el papa que la cadena italiana Rai calificó de "Woodstock" católico.



León XIV clausura su multitudinario Jubileo de los Jóvenes: "Aspiren a cosas grandes"

La mañana de este domingo se llevó a cabo la clausura del esperado Jubileo de la Juventud con una misa ante más de un millón de fieles en la explanada romana de Tor Vergata, instándoles a "aspirar a cosas grandes", defendiendo que "otro mundo es posible" y manifestando su cercanía a los jóvenes de Gaza y Ucrania.

"Aspiren a cosas grandes, a la santidad, allí donde estén. No se conformen", dijo León XIV en su homilía en la que instó a los muchachos a no conformarse ni a caer en una vida dictada por el mero consumismo. "Comprar, acumular, consumir no es suficiente. Necesitamos alzar los ojos", aseveró en su discurso, leído por partes en italiano, inglés y español.

El evento, bajo un cielo soleado, estuvo acompañado por la música de un coro y la presencia de unos 450 obispos y 700 sacerdotes, todos con túnicas verdes. El enorme arco dorado que cubría el escenario estaba dominado por una cruz gigantesca.

El papa, de 69 años, también evocó en sus palabras el sentido de la felicidad. "¿Cuál es el verdadero sabor de la vida? ¿Qué es lo que nos libera de los pantanos del sinsentido, del aburrimiento y de la mediocridad?", se interrogó. Tampoco quiso olvidar a los peregrinos que viajaron a Roma desde regiones devastadas por la guerra, "Estamos más cerca que nunca de los jóvenes que sufren los males más graves, causados por otros seres humanos", dijo en la oración del Ángelus.

Publicidad

En medio de los momentos más destacados de su discurso, el pontífice expresó su solidaridad con los jóvenes que padecen la guerra en todo el mundo, en especial con los de Gaza y Ucrania: "¡Estamos con la gente joven de Gaza y con los jóvenes de Ucrania! Con todos aquellos países ensangrentados por la guerra", proclamó y defendió que la amplia participación en este evento juvenil demuestra que "otro mundo es posible".

Durante la jornada, León XIV se dirigió a los jóvenes para decir que son "pruebas de que un mundo diferente, de fraternidad y amistad, es posible". Un mundo, dijo, "en el que los conflictos no sean resueltos con las armas y con el diálogo".

Publicidad

"Sigan caminando con alegría tras las huellas del Salvador, y contagien a los que encuentren con el entusiasmo y el testimonio de su fe. ¡Buen camino!", lanzó para despedir a los jóvenes que ahora regresarán a sus casas.

Este Año Santo 2025, que la Iglesia celebra en su modalidad ordinaria cada cuarto de siglo, fue inaugurado por el fallecido papa Francisco, pero ha sido su sucesor el encargado de continuarlo. Muchos de los jóvenes de hecho esperaban reencontrarse en Roma con Bergoglio, muy querido por la juventud, pero su recuerdo sobrevoló las celebraciones.

León XIV, consciente de ello, rindió tributo a Francisco en su homilía citando una de sus frases que sirvió de mensaje final: "No nos alarmemos si nos sentimos sedientos, inquietos, incompletos, deseosos de sentido. ¡No estamos enfermos, estamos vivos!". Luego regresó al Vaticano, poniendo fin a estos días en los que ha podido saludar a los jóvenes católicos, recorriendo Tor Vergata en papamóvil o hablándoles desde el escenario, no sin antes citarles en la próxima Jornada Mundial de la Juventud, en Seul en 2027.

*Con información de EFE y AFP

NOTICIAS CARACOL DIGITAL.