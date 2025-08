Viajó con una niña de dos años dentro de una maleta: mujer es acusada de maltrato en Nueva Zelanda

Un alarmante caso de presunto maltrato infantil sacudió a Nueva Zelanda este domingo, 3 de agosto, cuando una mujer fue arrestada por transportar a una niña de apenas dos años dentro de una maleta mientras viajaba en un autobús interurbano. El hecho ocurrió en la localidad de Kaiwaka, situada a unos 100 kilómetros al norte de Auckland, y actualmente es investigado por las autoridades.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Según informó la policía local, el descubrimiento se produjo luego de que el conductor del autobús detuviera el vehículo en una parada planificada y notara movimientos extraños en una de las piezas de equipaje ubicadas en el compartimento inferior del bus, destinado al almacenamiento de maletas.

“El conductor se preocupó cuando notó que la bolsa se movía”, declaró el inspector detective Simon Harrison, gerente interino de delitos de campo de Waitematā, en declaraciones recogidas por The New Zealand Herald. Ante esta situación, el conductor optó por abrir la maleta y se llevó una inesperada sorpresa: en su interior encontró a una niña pequeña que, aunque presentaba signos de calor excesivo, estaba aparentemente ilesa.

Publicidad

“Cuando el conductor abrió la maleta descubrió a la niña de dos años”, detalló Harrison, citado por el medio mencionado. De inmediato, el personal del autobús alertó a las autoridades, que acudieron al lugar alrededor de las 12:50 p.m., hora local, según precisaron diarios internacionales.

La niña fue trasladada rápidamente a un hospital cercano, donde se le realiza una evaluación médica exhaustiva para comprobar su estado de salud. Las autoridades señalaron que, aunque la menor tenía mucho calor, no presentaba lesiones visibles en el momento de su rescate. Sin embargo, su exposición a condiciones extremas en un espacio cerrado ha generado gran preocupación entre los especialistas y los organismos de protección infantil.

Publicidad

La implicada, una mujer de 27 años cuya identidad no ha sido revelada, fue detenida en el lugar y posteriormente acusada formalmente por los delitos de maltrato infantil y negligencia. Según confirmaron fuentes oficiales citadas por The New Zealand Herald, la acusada deberá comparecer ante el Tribunal de Distrito de North Shore el próximo 4 de agosto para enfrentar los cargos en su contra.

El inspector Harrison destacó la rápida reacción del conductor del autobús, señalando que su intervención evitó una posible tragedia. “Nos gustaría reconocer y elogiar al conductor del autobús, que notó que algo no andaba bien y tomó medidas inmediatas, evitando lo que podría haber sido un resultado mucho peor”, declaró el oficial.

La policía también informó que la investigación del caso continúa en curso y no se descarta que puedan presentarse cargos adicionales a medida que se avance en el proceso. “La investigación está en curso y no se han descartado más cargos”, concluyó Harrison.

El caso ha generado indignación entre la opinión pública neozelandesa, tanto por la gravedad del acto como por la vulnerabilidad de la víctima. Por ahora, el bienestar de la niña es la principal preocupación de las autoridades médicas y judiciales. Se desconoce el vínculo exacto que tenía con la mujer detenida y si existían antecedentes previos de maltrato. La policía tampoco ha informado si había otros adultos acompañando a la detenida en el viaje o si se trataba de una situación aislada.

Publicidad

Las autoridades han hecho un llamado a la ciudadanía a estar atenta a cualquier signo sospechoso que pueda poner en riesgo la integridad de los niños y a reportar de inmediato cualquier incidente similar. Mientras el proceso judicial contra la acusada comenzará en los próximos días, se siguen esclareciendo los detalles de un caso que ha causado conmoción tanto a nivel local como internacional y ha puesto en debate la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección a la infancia, especialmente en contextos de movilidad y transporte público.

LAURA NATHALIA QUINTERO.

NOTICIAS CARACOL DIGITAL.