Georgia O’Connor, promesa del boxeo, murió a los 25 años por extraño cáncer detectado tarde

El mundo del boxeo está de luto tras la muerte de Georgia O’Connor, una de las jóvenes promesas más brillantes del deporte en Reino Unido. La deportista profesional falleció este 22 de mayo de 2025 a los 25 años, apenas dos semanas después de casarse con su pareja, Adriano Cardinali. Lo que ha llamado la atención de la prensa internacional no solo por la edad de la mujer, sino también porque semanas atrás había denunciado negligencia médica para diagnosticar a tiempo su enfermedad.

Nacida en Durham, Inglaterra, el 18 de febrero de 2000, Georgia O’Connor se destacó desde temprana edad en el mundo del deporte. Fue campeona juvenil de taekwondo y kickboxing, y más tarde se convirtió en una figura destacada del boxeo amateur, ganando la medalla de oro en los Juegos de la Juventud de la Commonwealth en 2017, además de medallas de plata y bronce en campeonatos mundiales juveniles. En 2021, dio el salto al boxeo profesional, donde mantuvo un récord invicto de 3-0, consolidándose como una de las grandes esperanzas del boxeo femenino británico.

Sus primeros problemas de salud

Desde 2022, O'Connor no participaba en competencias profesionales al ser diagnosticada con una colitis ulcerosa y colangitis esclerosante primaria (PSC), condiciones de salud que se fueron complicando con el paso del tiempo y que aumentaban su riesgo de desarrollar un cáncer a futuro. Así fue, el 31 de enero de este año la famosa deportista anunciaba a sus seguidores que había sido diagnosticada con un raro y agresivo cáncer, pero denunció que llevaba meses con los síntomas que, según denunció, fueron ignorados por los médicos.

"Realmente no hay una forma fácil de decir esto, pero tengo cáncer. Durante 17 semanas desde principios de octubre, he estado en constante dolor", detalló la boxeadora en sus redes sociales, contando para pasó tres meses visitando una y otra vez a los médicos por su situación. Aseguró que sospechaba que se trataba de cáncer por sus condiciones de salud previas, pero que cuando se lo comentó a los médicos y pidió que le hicieran los exámenes, estos desestimaron sus sospechas.

"Desde el principio, dije que sentía que era cáncer. SABÍA los riesgos. Tengo colitis y PSC, dos enfermedades que aumentan drásticamente las posibilidades de tenerlo. Sé cuán alto es mi riesgo y ellos también lo saben. Siempre lo supieron. Pero ningún médico me escuchó. Ningún médico me tomó en serio. Ningún médico hizo las exploraciones o análisis de sangre que pedí mientras lloraba en el suelo de agonía. En cambio, me desestimaron. Me hicieron dudar de mí misma, me dijeron que no era nada y me hicieron sentir que estaba exagerando. Se negaron a hacerme un escáner. Se negaron a investigar. Se negaron a escuchar. Uno incluso me dijo que todo estaba 'en mi cabeza'".

O’Connor dejó ver su frustración por la falta de atención médica adecuada, destacando que sus síntomas fueron minimizados y que no se le realizaron las pruebas necesarias a tiempo. En medio de su lucha contra la enfermedad, Georgia encontró consuelo en su vida personal. El 9 de mayo de 2025, se casó con su pareja, Adriano Cardinali, en una ceremonia íntima. En su última publicación en Instagram, compartió una foto de sus manos entrelazadas con sus anillos de boda y un ramo de rosas blancas, expresando su amor y gratitud hacia su esposo por su apoyo incondicional durante su enfermedad .

La noticia de su fallecimiento ha generado una ola de condolencias en la comunidad del boxeo. La promotora BOXXER, con la que estaba vinculada, la describió como una "verdadera guerrera dentro y fuera del ring, la comunidad del boxeo ha perdido a una joven talentosa, valiente y decidida demasiado pronto". El boxeador Michael Conlan también rindió homenaje a O’Connor, calificándola como "una hermosa alma que se fue demasiado pronto".

Georgia O’Connor deja un legado de valentía y determinación, no solo por sus logros en el ring, sino también por su lucha contra la enfermedad y su denuncia de la negligencia médica. Su historia ha generado un llamado a la reflexión sobre la importancia de escuchar y atender adecuadamente las preocupaciones de los pacientes, especialmente aquellos con condiciones de salud preexistentes.

