Investigan muerte de paciente en ambulancia en Luruaco, Atlántico: denuncian que hubo negligencia

Los familiares de Silvia Jiménez García, una mujer de 70 años, denunciaron la presunta negligencia que llevó a su ser querido a la muerte. Ellos aseguran que el conductor de la ambulancia del hospital del municipio de Luruaco, que debía transportar a la paciente hasta el hospital de Sabanalarga, en el camino se desvió en busca de otro conductor para que lo relevara en el puesto.

Dicen ellos que en ese momento se perdieron aproximadamente 40 minutos y la mujer murió dentro de la ambulancia.

Rodolfo Figueroa, esposo de la víctima, relató lo sucedido: “Ella pensó que ya estaban allá, porque como la ambulancia estaba parada, ella pensó que estaban esperando para que abrieran la puerta, para que la sacaran. Cuando abrieron la puerta se dio cuenta de que no estaba en Sabanalarga sino que estaba aquí. Duraron 40 minutos esperando a que se vistiera y se bañara el otro conductor”.

En diálogo con la emisora Blu Radio, Nirma Guerrero, gerente del hospital de Luruaco, explicó: “Dentro de los descargos que se le hizo al personal, efectivamente eso es cierto. El auxiliar no iba atrás como debe de ser, con el familiar y la paciente, sino que se embarcó en el lado del conductor, cosa que no se adhirió a los procesos de traslado de pacientes. Ya nosotros como institución estamos tomando los correctivos. Con esto que acaba de suceder ellos no pueden continuar en la institución”.

Tanto el conductor de la ambulancia como el enfermero fueron separados del cargo.

Los familiares de doña Silvia dicen que continuarán con esta denuncia hasta que el responsable pague por este hecho.