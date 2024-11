Grupo contra guerra en Gaza se enfrentó a hinchas israelíes en Ámsterdam: hay 62 detenidos

Por lo menos 62 personas fueron detenidas y 5 resultaron heridas en la madrugada de este viernes 8 de noviembre en Ámsterdam tras varios enfrentamientos registrados entre manifestantes contra la guerra en Gaza y un grupo de seguidores de fútbol israelíes que acudieron a la capital neerlandesa para un partido contra el Ajax, informó a EFE un portavoz de la Policía.

La Policía neerlandesa está recopilando “la información verificada que pueda ser compartida” sobre lo ocurrido en el contexto previo, durante y después del partido entre el Ajax y el Maccabi Tel Aviv FC celebrado en Ámsterdam, lo que se detallará este mediodía en una rueda de prensa, añadió el portavoz.

Ambiente tenso antes del partido en Ámsterdam

De momento, la Policía de Ámsterdam confirmó que más de una decena de personas fueron detenidas por diferentes delitos, principalmente alteración del orden público, antes de que comenzara el partido, cuando varios cientos de seguidores del Maccabi se reunieron en la plaza Dam de Ámsterdam. “Al principio había un ambiente tenso, pero fue calmándose con el tiempo”, según el portavoz policial.

Por otro lado, se registró una manifestación autorizada por el ayuntamiento contra la guerra israelí en Gaza en una plaza de la ciudad ubicada a un kilómetro del estadio Johan Cruijff Arena.

La protesta contó con un grupo de personas, cuya cifra no ha sido especificada, y algunos trataron de dirigirse hacia el estadio, pero fueron retenidos por la Policía antidisturbios, lo que llevó a algunos manifestantes a atacar a los agentes con fuegos artificiales, causando “daños auditivos” a uno de ellos, señalaron autoridades en una breve nota.

Finalmente, una treintena de personas fueron arrestadas por alterar el orden público y por portar o usar fuegos artificiales en esa manifestación.

El portavoz de la policía de Ámsterdam consultado por EFE no pudo confirmar la identidad, nacionalidad o afiliación de los arrestados. Sin embargo, varias imágenes y videos no verificados han estado circulando en redes sociales durante toda la noche, en los que presuntamente seguidores del Maccabi son perseguidos y agredidos por hombres enmascaradas, o supuesto hinchas israelíes arrancando banderas palestinas, pero no está claro dónde fueron tomadas estas imágenes, y la policía neerlandesa tampoco confirma su veracidad.

Algunos manifestantes en Ámsterdam atacaron a policías con fuegos artificiales - JEROEN JUMELET/AFP

Hinchas fueron "emboscados y atacados" en Ámsterdam, según Israel

El Gobierno israelí calificó el incidente de “muy violento” y defendió que los hinchas israelíes fueron "emboscados y atacados" en Ámsterdam después del partido de la Liga Europa contra el Ajax, que terminó 5-0 a favor del equipo neerlandés, e incluso anunció el envío de dos aviones “de rescate” de los seguidores del Maccabi.

El primer ministro neerlandés, Dick Schoof, expresó su rechazo a lo ocurrido y aseguró estar “horrorizado por los ataques antisemitas contra ciudadanos israelíes”, algo que calificó de “completamente inaceptable”.

Schoof, que lidera un Gobierno donde la derecha radical tiene mayoría, también prometió a su homólogo israelí, Benjamín Nentayahu, que “los responsables serán identificados y llevados ante la justicia”.

Tras lo ocurrido, desde Israel se informó que, "a la luz de los graves acontecimientos, el ministro de Relaciones Exteriores, Gideon Saar, partirá pronto para una visita diplomática urgente a los Países Bajos".

Unión Europea y ONU rechazan los hechos de Ámsterdam

La jefa de la UE, Ursula von der Leyen, dijo estar "indignada" por los "viles ataques contra ciudadanos israelíes en Ámsterdam". "Condeno enérgicamente estos actos inaceptables", escribió en la red social de X después de hablar con el primer ministro holandés. "El antisemitismo no tiene cabida en Europa. Y estamos decididos a luchar contra todas las formas de odio".

"Hemos visto estos informes muy preocupantes", expresó el portavoz de la oficina de derechos humanos de la ONU, Jeremy Laurence, en una conferencia de prensa en Ginebra, y añadió: "Nadie, absolutamente nadie, debería ser objeto de discriminación o violencia por su origen nacional, religioso, étnico o de otro tipo. Entendemos que las autoridades han iniciado una investigación sobre este incidente".