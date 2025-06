Habla Jessi Escobar, mencionada en chat donde Ivonne Latorre la responsabilizaba si algo le pasaba

Ivonne Latorre viajó a El Cairo, Egipto, para asistir a un festival de música electrónica llamado Zamna que se llevó a cabo en las pirámides de Guiza entre el 25 y el 26 de abril. Lo que parecía ser un viaje lleno de fiesta, terminó en tragedia luego de que la colombiana desapareciera y horas después fuera hallada golpeada en un hospital. Horas más tarde, la joven perdió la vida el 4 de mayo.

Estefanía Bedoya, amiga con la que Ivonne viajó a Egipto, les informó a las autoridades que en el festival de electrónica conocieron a una mujer identificada como Jessi Escobar, colombiana que estaba acompañada por dos hombres de otra nacionalidad.

Bedoya contó en el podcast *Más allá del silencio* que el día de los hechos consumieron estupefacientes, que elle perdió su celular en medio del festival y, finalmente, acusó a Jessi Escobar de actuar de manera sospechosa con Ivonne.

Según Estefanía, los primeros días de su viaje a Egipto con Ivonne transcurrieron con normalidad. Sin embargo, desde su llegada al hotel Tuya Pyramids Inn, comenzaron a ocurrir situaciones fuera de lo normal como, por ejemplo, el mal estado de la caja fuerte del hotel, lo que obligó a las turistas a andar siempre con sus documentos y objetos de valor.

Escobar comentó que Jessi las invitó a un after party y que ella había prometido recogerlas en el hotel para ir juntas. Sin embargo, Jessi nunca llegó y ellas decidieron ir por su propia cuenta. Cuando llegaron al sitio, Jessi, según el relato de Estefanía, les ofreció una bebida preparada con estupefacientes. En ese lugar conocieron a un hombre apodado El dealer, quien les ayudó a ingresar a la zona VIP, a pesar de que no tenían los accesos. Momentos después, Jessi reapareció con más bebidas y, dijo Escobar, la mujer les ofreció la bebida “para que pasan muy contentas”.

Ivonne junto con Estefany Bedoya y Jessi Escobar en el festival. Suministrada

¿Cómo se conocieron Ivonne Latorre y Jessi Escobar?

Jessi Escobar habló con la emisora *W Radio* y contó que “primero que todo quiero contar cómo las conocí. Yo a esas chicas no las conocía. Yo asistí al festival, el primer día las conocí a ellas. Ellas estaban al lado mío bailando. Yo me les acerqué porque ellas estaban fumando marihuana; entonces, yo les pregunté que dónde la habían conseguido porque es difícil conseguir en ese país. Entonces, dijeron que lo habían traído desde España”.

Agregó que ella notó que “a esas chicas les gusta la fiesta, son de ambiente y yo soy una chica a la que le gusta viajar por festivales alrededor del mundo. Siempre lo hago y yo soy de ese ambiente también. Entonces, compaginamos, yo les pregunté de dónde eran, me dijeron que de Colombia, yo también soy de Colombia”.

A Ivonne Latorre y a Estefanía Bedoya, dijo Jessi Escobar, “yo las conocí al final del evento, mi amigo nos ayudó a tomar un taxi, las llevamos al hotel de ellas, cada una se fue para su casa y eso quedó así. Yo intercambié número con ellas, le dije a mi amigo que si íbamos al segundo día con ellas, pero él no asistió al segundo día. Entonces, quedamos simplemente las tres de asistir al segundo día. Todo iba perfecto, íbamos hablando por WhatsApp, por Instagram, nos agregamos, el primer día grabamos unas historias y todo iba perfecto”.

"Yo había logrado conseguir sustancias": Jessi Escobar

Durante la fiesta, dijo Jessi, “ellas me expresaron que si yo tenía algo como para pasarla mejor y pues yo había logrado conseguir algunas sustancias. Ellas me dijeron que sí habían probado eso en las fiestas de verano en España. Yo quedé de pasar por ellas al hotel, pero yo no pude pasar a la dirección de ellas porque me demoré arreglándome. Ellas salieron primero. Ellas llegaron al evento, me escribieron que ya estaban allá y que se estaban tomando unas fotos”.

Ivonne Daniela Latorre, quien falleció en Egipto. Suministrada

Jessi narró que “llegué yo alrededor de las 11:00 de la noche, las encontré, todo normal. Nos tomamos fotos y videos con los teléfonos de todas, todo iba perfecto hasta ese momento. Yo casi no comparto con personas de mi país; entonces, en ese momento para mí fue como ¡wow! Chicas de Colombia, yo, eso es divino. Vamos a pasarla genial. Y hasta ese momento todo era perfecto”.

Dicha sustancia, conocida como MD, “nosotras empezamos a ingerir, obviamente, Estefanía dijo en el podcast que ella no había ingerido ese tipo de sustancias, tratando de hacerme ver a mí como que yo las influencié a ellas para que consumieran y eso no fue así. Incluso, Estefanía sabía que esa droga no se podía mezclar con alcohol”.

En el festival, dijo Jessi, ella se encontró con unos amigos provenientes de Serbia: “Me dijeron que si estaba sola, pero yo les dije que estaba con unas amigas de Colombia y que si se las presentaba. Yo les presenté los chicos a ellas, todo perfecto, los chicos no hablan español. Yo era como la traductora”.

Un celular: el inicio de la tragedia

Estefanía, indicó Jessi, “hizo match con uno de ellos, con el modelo, empezaron a bailar, se la llevaron muy bien, ella le dijo que era también era modelo. Ivonne no hizo match con el otro chico, Ivonne estaba simplemente conmigo e Ivonne estaba simplemente ahí. Estábamos fiestando toda la noche, todo perfecto, nosotras estábamos consumiendo en el festival. Después se acabó el festival, ordenamos un taxi para que nos llevaran al after y Estefanía no encontró el teléfono de ella. El teléfono se extravió, ella no lo encontró. Todos estábamos bajo la nota de las sustancias, ella (Estefanía) estaba en una nota súper con él, toda romántica, besándose, bailando, todo. Entonces, ella extravió el teléfono, pero no sabemos dónde ni cómo”.

Ivonne Daniela Latorre, quien falleció en Egipto. Suministrada

Estefanía dijo en el podcast que los serbios y Jessi se robaron el celular de ella. Ante esto, Jessi indicó que “ella en ese momento nos acusó, nosotros íbamos a un festival a pasarla bien, acabábamos de conocer a unas personas, yo les presenté mis amigos de Europa que no tienen por qué estar robando teléfonos. O sea, son mis amigos, todos teníamos teléfonos ahí y no había el motivo para robarnos un teléfono. En ese momento, el ambiente se dañó”.

Después del traspié, el grupo se fue para el after. “En ese momento, decidimos todos dejar de consumir sustancias, estar tranquilos y esperar a que todo se nos bajara para poder estar sobrios al momento de irnos para solucionar el tema del teléfono”.

Ivonne Latorre envió un mensaje a una amiga de ella que vive en España diciendo que si algo le pasaba sería responsabilidad de Jessi Escobar. La colombiana dijo que “yo no tenía conocimiento de esos mensajes. Yo vi las fechas y las horas de los mensajes. El mensaje donde directamente me acusa a mí no muestran la hora y se ve simplemente como un pedacito de la hora y no es la misma hora de los mensajes que mandó ella en la estación de gasolina. Yo invito a la persona que a ella le envió el mansaje que por favor publique la hora en la que ella le envió ese mensaje. Eso va a aclarar las cosas, la situación y los tiempos porque yo tengo fotos saliendo del after, tengo videos y eso aclara la situación de a qué hora escribió ella ese mensaje”.

Jessi Escobar indicó que llegaron hasta una gasolinera, Ivonne se alejó del grupo, cruzó la calle para esperar transporte y que los demás, ella, Estefanía y el serbio se subieron a un taxi. “En ese momento, ella nos expresa que va a ordenar un taxi pero que se va a ir sola. Yo le dije a Estefanía que parara un taxi y que regresáramos al hotel. Que dejara que ella se fuera en el taxi de ella sola y que nos encontráramos todos en el hotel. Estefanía expresó (en el podcast) que había una subida, ahí no hay una subida por ningún lado", indicó Jessi.

Finalmente, Jessi dijo que Ivonne se quedó en la esquina y que Estefanía mintió diciendo que fue a buscarla: “Estefanía quiere hacerse la víctima y la heroína, que ella fue a buscar a su amiga y que ella el taxi, la buscamos. Eso es mentira. Nosotros como adultos nos montamos en el taxi y ella pidió su taxi. Ella no estaba mareada, ni estaba mal”.

