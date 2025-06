Así fue la última fiesta a la que fue Ivonne Latorre antes de morir en Egipto, según su amiga

La muerte de Ivonne Daniela Latorre, una joven colombiana de 24 años oriunda de Antioquia, continúa siendo materia de investigación en Egipto. Latorre viajó a El Cairo para asistir a un festival de música electrónica llamado Zamna, que se realizaba en las Pirámides de Giza entre el 25 y el 26 de abril. Sin embargo, lo que parecía ser un viaje soñado terminó en tragedia, pues murió el pasado 4 de mayo debido a graves fracturas en el cuerpo. Ahora, la amiga que estuvo con ella durante el viaje, Estefanía Bedoya, contó nuevos detalles.

Ambas viajaron a Egipto con el propósito de hacer turismo y asistir al festival de música electrónica Zamna, que se llevó a cabo a las afueras de El Cairo. Según el testimonio de Bedoya a Más Allá del Silencio Pódcast, los primeros días transcurrieron sin contratiempos, pero desde su llegada al hotel Tuya Pyramids Inn notaron situaciones inusuales. Una de ellas fue el mal estado de la caja fuerte, lo que las llevó a cargar siempre sus documentos y objetos de valor.



Reconstrucción de los hechos que precedieron a la muerte de la colombiana

El 25 de abril, luego de visitar las pirámides de Giza y recorrer varios sitios turísticos, asistieron al festival. Fue allí donde conocieron a una mujer identificada como Jessi Escobar, quien les hizo comentarios directos sobre su nacionalidad. Según Estefanía, Jessi fue quien les presentó a dos hombres conocidos como "el Serbio" y "el doctor", este último, al parecer, dedicado a tratamientos estéticos.

Ivonne Daniela Latorre, quien falleció en Egipto. Suministrada

Durante la noche, Jessi grabó a las jóvenes para subir contenido a redes sociales y posteriormente las invitó a un after party. Y aunque prometió recogerlas al día siguiente para asistir a otro evento, nunca llegó al hotel; a pesar de ello, Ivonne y Estefanía decidieron ir por su cuenta al lugar acordado. Durante el trayecto en Uber, el conductor desvió la ruta, lo que generó desconfianza en ambas. Finalmente, el hombre retomó el camino correcto y llegaron al evento.

En el lugar se reencontraron con Jessi, quien, de acuerdo con el relato de Bedoya, les ofreció bebidas preparadas con sustancias psicoactivas, pues "ella se encargaba de prepararla". En ese mismo espacio conocieron a otro hombre apodado 'el dealer', quien intentó ayudarlas a ingresar a la zona V.I.P. Al no contar con los permisos adecuados, fueron retiradas y regresaron a la zona general. Poco después, Jessi volvió a ofrecerles bebidas, diciéndoles que les trajo algo "para que pasen muy contentas".

En el relato, Estefanía aseguró que perdió su teléfono móvil luego de entregárselo al 'Serbio' para grabar un video: "Le pedí al serbio que me tomara un video con mi celular y no lo volví a ver. Le reclamamos a Jessi y dijo que no lo tenía". Tras un rato, las jóvenes accedieron a ir al after party propuesto por Jessi. Según Bedoya, no recuerda cómo llegaron al lugar, pero sí conserva fragmentos de lo que ocurrió allí.



Esto pasó en el "after party" donde estuvo la colombiana

"Yo miro para atrás y no la veo. Pregunto por ella, me dicen que tal vez se fue al baño. Después de un rato la fui a buscar. Antes de llegar a los baños, en un callejoncito, estaba parada. La rodeaban 'el dealer' de camisa negra y un chico de blanco. Cada uno la tenía a un lado", explicó Estefanía. "Le dije: '¿Qué haces acá?'. Trataba de que cayera en cuenta y más tarde escuchamos que uno de ellos decía: 'Come on, go'.

Ivonne junto con Estefany Bedoya y Jessi Escobar en el festival. Suministrada

Después de sacarla del lugar, ambas decidieron marcharse y en ese momento Ivonne reaccionó y les quitó los celulares a Jessi y al 'Sierbo', presuntamente para evitar que se escaparan. Según su relato, ellas se sentían "perseguidas, así que salimos a una avenida. Ivonne tenía el celular descargado y yo no tenía el mío". En ese momento, las dos se subieron a una minivan, pero Ivonne comenzó a sospechar que el conductor también estaba vinculado con las personas que las seguían, así que ambas pidieron que las dejaran en una estación de gasolina.

"Decía que el conductor era parte de ellos. Quiso bajarse. Yo me quería tirar por la ventana. El chico paró", contó. Allí se separaron, Estefanía le entregó uno de los celulares a Jessi y conservó el otro con la esperanza de recuperar el suyo. Ivonne entró a una tienda a cargar su dispositivo. Fue en ese momento cuando, según Bedoya, Jessi también ingresó y la "regañó", instante que quedó registrado por una cámara de seguridad. Estefanía cree que fue en ese momento cuando Ivonne logró enviar los mensajes de auxilio a sus familiares en Colombia.

"Llegan dos tipos, 'el dealer' y un amigo. 'El dealer' entró a la tienda y empezó a llegar más gente. Cuando Ivonne salió de la tienda, salió más asustada de lo que estaba en el after. Me dijo: 'Tenemos que irnos de acá'. Le dije a mi amiga que pidiera un Uber y creo que ella lo alcanzó a pedir". Ambas se encontraban aún bajo los efectos de los alucinógenos, por lo que la presencia de estas personas aumentó su temor. En ese momento, Ivonne decidió alejarse del lugar por su cuenta, caminando por una colina. Estefanía, en cambio, optó por esperar el Uber.



No volvió a verla con vida

"Cuando yo la vi muy arriba, dije: 'A la de Dios' y paré un taxi de esa misma gente. Me subí al taxi y ahí nuevamente se subieron Jessi y el amigo. Cuando yo iba por ella a recogerla, Ivonne ya no estaba". Según su relato, ellos se dirigieron a buscar a Ivonne, pero al llegar al lugar donde la habían visto por última vez, ella ya no estaba. Jessi intentó calmar a Estefanía, asegurando que Ivonne probablemente ya había regresado al hotel. Sin embargo, al arribar al hospedaje comprobaron que no había vuelto.

Ivonne Daniela Latorre, quien falleció en Egipto. Suministrada

"Ivonne no se subió al carro. No la vi más. Cuando llego al hotel pregunté por mi amiga e Ivonne no había llegado. La llamaron al celular y se iba a buzón de voz", indicó. La última vez que Ivonne fue vista por su amiga fue en esa estación, poco antes de alejarse por la colina. Horas después, su familia la localizó en un hospital egipcio en estado de coma y con múltiples fracturas. Días más tarde, falleció.



La versión de otra amiga de la colombiana que murió en Egipto

Una semana después del fallecimiento de Ivonne, Angy Giraldo, otra amiga de Ivonne, publicó un video en TikTok donde compartió capturas de pantalla, registros de conversación y datos de ubicación que había recibido de Ivonne. A través de esa plataforma, Giraldo cuestionó el comportamiento de las personas que estuvieron con la joven en sus últimas horas conocidas y señaló directamente a Estefanía Bedoya y Jessi Moreno, con quienes Ivonne compartió los días del festival.

Según Giraldo, fue el 25 de abril, en horas de la tarde, cuando Ivonne y Estefanía conocieron a Jessi Moreno, así como a dos hombres identificados únicamente como 'el Doctor' y 'el Serbio'. Estas personas las habrían invitado a compartir el segundo día del evento. Más adelante, Ivonne fue vista en una fiesta posterior, o after party, en la madrugada del 27 de abril. Fue desde ese lugar que la joven envió los mensajes de emergencia que hoy sirven como uno de los pocos elementos para reconstruir su recorrido en las últimas horas. Para Giraldo, las inconsistencias en los relatos de Estefanía y Jessi hacen parte de las dudas que deja el caso.

A partir del 30 de abril, Estefanía Bedoya comenzó a enviar mensajes a conocidos en los que aseguraba que Ivonne había sido encontrada y que estaba internada en un hospital. Sin embargo, según lo explicado por Angy Giraldo, desde el principio hubo contradicciones en sus versiones. Primero dijo que se habían separado durante el festival, luego afirmó que Ivonne se cayó desde una gran altura, sin precisar ni el lugar ni el momento, y sin haber estado presente en el supuesto accidente.

"Estefanía Bedoya contacta a una amiga de ella, mostrándole restaurantes porque quería cenar en un restaurante lujoso, mientras que su amiga estaba en un estado crítico en el hospital", comentó Giraldo en otro video, en el que también expuso la actitud que Estefanía habría tenido durante ese tiempo. En esos momentos de angustia, Jessi Moreno también habría enviado mensajes que Giraldo describe como "contradictorios". La joven finalmente fue ubicada con ayuda de amigos y familiares, ya en estado de coma y con múltiples fracturas. Ocho días más tarde, falleció sin haber recuperado la conciencia.

