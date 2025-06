La historia detrás del joven graduado que renunció a celebrar para ayudar en su trabajo

Mientras sus compañeros celebraban con sus familias, Mykale Baker, un joven de 18 años recién graduado de la preparatoria Mill Creek en Georgia, volvió luego de la ceremonia a su puesto de trabajo.

La noche del 21 de mayo, aún con su banda de graduación al cuello y sus medallas colgando con orgullo, Baker no se fue de fiesta. Fue a Burger King, el restaurante donde trabaja desde febrero.

La historia del joven recién graduado

Aunque no tenía turno, algo lo impulsó a quedarse. “Entré y estaba muy concurrido. Solo había tres empleados, así que pensé: ‘Puedo ayudarte un poco’”, aseguró Baker para CNN. El joven está ahorrando para la universidad, razón por la que trabaja en esta cadena.

Con su uniforme incompleto, mitad trabajador, mitad graduado, se puso manos a la obra. En el autoservicio, una mujer notó su presencia. Era María Mendoza, madre de Daizie Chávez, otra graduada de Mill Creek. Aunque no conocía a Baker, el momento la dejó sorprendida.

“Me fijé en Mykale… ¿Por qué está aquí? ¿Por qué no está con su familia?”, aseguró Mendoza para CNN. “Me emocioné”. Tomó su teléfono, grabó un breve video y lo subió a TikTok. El video se volvió viral casi de inmediato: más de 4.4 millones de visualizaciones en cuestión de días. La historia de un joven que eligió ayudar en vez de celebrar tocó una fibra profunda.

“No me esperaba eso”, dijo la mujer. “La gente empezó a comentar, a preguntar cómo podían ayudarlo. Todos celebraron y él se puso a trabajar”. Motivada por la respuesta, Mendoza creó una campaña de GoFundMe titulada: “De Burger King al Sueño Universitario”. Su meta inicial era modesta: 5,000 dólares. Pero las donaciones no pararon. En pocos días, el fondo había superado los $200,000.

“Todavía no lo puedo creer”, confesó Mendoza. El 24 de mayo, Mendoza se reunió con Baker y su madre para contarles lo que había pasado. En ese momento, la recaudación iba en $6,000, y Mykale no entendía del todo lo que ocurría.

“No me di cuenta de que me estaba grabando”, dijo Baker. “Me sentí muy feliz. Me sorprendió; nunca había visto tanto dinero en mi vida”.

Cabe aclarar que más de 5,600 personas han donado al fondo, muchas dejando mensajes que reflejan el impacto de la historia. “Tu historia es increíblemente inspiradora y estoy deseando saber qué tan lejos llegarás en la vida”, escribió un donante anónimo que aportó $100.

Pero esa no fue la única buena noticia. Al conocer la historia, la Fundación Burger King decidió otorgar una beca de $10,000 a Baker, reconociendo su compromiso con la comunidad y su ética de trabajo.

“Que haya venido al restaurante en uno de los días más importantes de su vida… y haya decidido intervenir y ayudar es un testimonio de su carácter”, dijo la empresa en un comunicado al Washington Post.

La generosidad no se detuvo ahí. La hija de Mendoza, Daizie Chávez, también recibió una beca de $10,000 de la fundación como agradecimiento a su madre por haber compartido la historia con el mundo. “Ver la emoción en el rostro de mi hija fue increíble. Estoy muy agradecida”, indicó Mendoza al medio mencionado.

Con estos fondos, Baker planea cubrir los gastos de matrícula, libros, herramientas y útiles para estudiar tecnología automotriz, su verdadera pasión. Además, usará parte del dinero para reparar su auto y seguir ahorrando. Aunque había pensado tomarse un año sabático, ahora espera comenzar clases este otoño.

“Me encanta trabajar con autos y arreglar cosas”, contó. “Siempre me enseñaron a mantenerme concentrado y seguir haciendo lo correcto”. A pesar del boom mediático, Baker ha decidido continuar trabajando en Burger King.

“Estoy en esto por el disfrute, la felicidad. Me encanta trabajar. La gente con la que trabajo hace que el trabajo sea más divertido”, dijo con una sonrisa. Ahora, María Mendoza y Mykale Baker son amigos. “Aún hay mucha humanidad ahí fuera; aún hay mucha esperanza”, dijo Mendoza.

