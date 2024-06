Hermana del cantante Virlán García fue asesinada y su ex es señalado como responsable

Dayana Gabriela Báez García, hermana del cantante de música norteña Virlán García, fue asesinada en su casa el miércoles 5 de junio de 2024, al parecer, por su expareja sentimental. Las autoridades entregaron detalles del crimen en contra de la mujer, quien era madre de dos niños.

Las autoridades del estado mexicano de Sonora dijeron de manera preliminar que un hombre, al parecer su expareja, atacó con un arma cortopunzante a Dayana Báez en su propio hogar.

Dos días después del ataque, la Fiscalía aseveró a la comunidad que tenía en su poder al señalado feminicida, destacando que se estaban adelantando las investigaciones pertinentes para esclarecer el caso.

Por medio de sus redes sociales, Virlán García aseguró que su hermana era una persona buena y sin rencores. Además, pese a sus diferencias que habían tenido, la consideraba como "la muñeca de la familia".

"Tú no te quisiste ir, te arrebataron de nuestros caminos de la manera más cruel y cobarde... Nunca me voy a perdonar que te haya pasado esto porque no lo merecías y hubiera preferido mil millones de veces que hayas sido tú quien escriba unas palabras en despedida para mí en este día tan triste", comentó Virlán García, cantante mexicano.

La comunidad de Sonora y los usuarios de redes sociales han expresado el pésame a la familia, exigiendo a las autoridades que el crimen de la joven madre no quede en la impunidad.

