Hija de víctima de tiroteo en Fort Hood rechaza que transmitan en vivo la ejecución de Nidal Hasan

La hija de una de las 13 personas asesinadas en el tiroteo de Fort Hood, ocurrido en 2009 en Texas, Estados Unidos, expresó su rechazo a la posibilidad de que la ejecución de Nidal Malik Hasan, responsable de la masacre, sea transmitida en directo. Keely Vanacker aseguró que convertir el procedimiento en un espectáculo público no reparará el daño que sufrió su familia y podría desviar la atención de las víctimas.



En declaraciones al medio estadounidense The Spokesman-Review, Vanacker cuestionó la decisión anunciada por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, de hacer pública la ejecución de Hasan, prevista para el 3 de diciembre mediante fusilamiento. Sin embargo, la decisión de transmitirla en vivo aún estaba pendiente de una determinación final del presidente Donald Trump, según la información publicada.

“Transmitir en vivo y regocijarse con una tragedia que ha afectado profundamente a nuestra familia no va a devolverme a mi padre. Este es un suceso serio y no está ahí para el entretenimiento de la gente”, afirmó Vanacker, hija de Michael Grant Cahill, una de las víctimas mortales del ataque.



¿Por qué rechaza la transmisión de la ejecución?

Vanacker se enteró a través de las redes sociales de que existía la posibilidad de transmitir en directo la ejecución de Hasan. Según relató al medo, la noticia la tomó por sorpresa.

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La mujer sostuvo que, aunque el responsable cometió actos que marcaron profundamente a su familia, convertir su ejecución en un acontecimiento para que el público lo observe representa una traición para quienes sufrieron las consecuencias del tiroteo.



“(Hegseth) está centrando más la atención en el asesino que en las familias y los heridos”, señaló. Para Vanacker, la ejecución no constituye un paso necesario para superar la pérdida de su padre. También reconoció que otras familias pueden encontrar en ella una forma de finalizar y hacer justicia, pero explicó que ese no es su caso.



“Conozco a otras familias para quienes esto forma parte de su proceso de cierre. Está bien. Lo entiendo. Yo no lo necesitaba”, manifestó. Además, cuestionó que la transmisión pueda servir como mecanismo para prevenir nuevos crímenes. “La transmisión en vivo no disuade el crimen”, afirmó.



¿Qué ocurrió en el tiroteo de Fort Hood?

El 5 de noviembre de 2009, Nidal Malik Hasan, entonces mayor y psiquiatra del Ejército estadounidense, abrió fuego en la base militar de Fort Hood, en Texas. El ataque dejó 13 personas muertas y 32 heridas.

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Entre las víctimas mortales estaba Michael Grant Cahill, de 62 años, originario de Spokane, Washington. Según reportes de la época citados por el medio, Cahill intentó detener al atacante abalanzándose sobre él con una silla.

Cahill trabajaba como asistente médico civil en una clínica de Fort Hood y había servido durante 23 años en la Guardia Nacional del Ejército. En 2011 recibió de manera póstuma el Premio del Ejército al Valor, que fue entregado a su esposa. Vanacker recordó a su padre como un hombre afectuoso, atento y con un profundo interés por las personas. “Extraño su risa. Mi papá lo sabía todo sobre todo; simplemente tenía largas conversaciones filosóficas sobre el mundo. Y extraño tener esas conversaciones con él”, dijo.

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Hasan fue declarado culpable de asesinato y condenado a muerte en 2013. El Pentágono anunció que la ejecución mediante fusilamiento está prevista para el 3 de diciembre.



Otros familiares de sobrevivientes también rechazan la idea

La posible transmisión en directo también generó dudas entre familiares de personas que sobrevivieron al tiroteo. George Stratton Jr., cuyo hijo George Stratton III resultó herido durante el ataque, dijo a The Spokesman-Review que apoya la ejecución, pero no sabe si querría verla.

“Es un poco macabro”, expresó Stratton Jr. También explicó que, aunque inicialmente consideró presenciar la ejecución en persona, probablemente cambiaría de opinión si volviera a recibir la invitación.

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Su hijo recibió un disparo en el hombro izquierdo cuando tenía 18 años y posteriormente fue condecorado con el Corazón Púrpura. Según relató su padre al medio, ha enfrentado dificultades durante años después del tiroteo.