Ejecución de Nidal Hasan será transmitida en vivo por Estados Unidos, según Pentágono

Estados Unidos transmitirá en vivo la ejecución del expsiquiatra militar Nidal Hasan, condenado a muerte por la masacre ocurrida en la base de Fort Hood en 2009, según informó este jueves un funcionario del Pentágono. Hasan, quien se desempeñaba como psiquiatra del Ejército estadounidense, asesinó a 13 personas durante el ataque perpetrado en esa instalación militar. La ejecución está programada para el 3 de diciembre y marcará un hecho sin precedentes en décadas: será la primera realizada por las fuerzas armadas de Estados Unidos desde 1961 y la primera mediante un pelotón de fusilamiento desde la Segunda Guerra Mundial.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, aseguró que la ejecución será "pública". Además, un funcionario del Pentágono, que habló con AFP bajo condición de anonimato, afirmó que "será transmitida en vivo. Se darán más detalles".

Publicidad

Durante una conversación con el "influencer" y activista conservador Jack Posobiec, Hegseth confirmó que la condena será ejecutada por un pelotón de soldados. "Será ejecutado por un pelotón de fusilamiento de soldados, como debe ser, y nos aseguraremos de que la gente pueda presenciarlo, que sea público", dijo en un video difundido por varias cuentas oficiales del Pentágono en X.



En otra grabación, Posobiec preguntó si Hasan había realizado alguna solicitud de última hora. "No me importa. Lo veremos el 3 de diciembre", respondió el jefe del Pentágono.



La última ejecución militar en Estados Unidos se remonta a 1961, cuando John Bennett fue ahorcado tras ser condenado por violación e intento de homicidio.



Ejecuciones públicas en el mundo

De acuerdo con Amnistía Internacional, durante 2025 se registraron al menos 17 ejecuciones públicas en el mundo: seis en Afganistán y once en Irán.

Publicidad

Por su parte, el Centro de Información sobre la Pena de Muerte señala que 135 miembros de las fuerzas armadas estadounidenses han sido ejecutados desde 1916.

A comienzos de esta semana, el Pentágono informó que el presidente Donald Trump autorizó la ejecución de Hasan por haber cometido un atentado inspirado en Al Qaeda.

Publicidad

Entre las víctimas mortales del ataque de Fort Hood había 12 soldados, mientras que otras 30 personas resultaron heridas. Hasan fue abatido por una agente de la policía civil durante el tiroteo, hecho que le provocó una parálisis parcial.

Un jurado militar lo condenó a muerte en 2013. Durante el juicio, asumió su propia defensa, aunque no presentó testigos, no declaró ante el tribunal ni intentó refutar los cargos en su contra.

Publicidad

Los abogados designados por la corte consideraban que Hasan buscaba deliberadamente recibir una condena a muerte. Durante el proceso también se expuso su oposición a las intervenciones militares de Estados Unidos en Irak y Afganistán.

Asimismo, se informó que había mantenido contactos con el clérigo radical Anwar al Awlaki, señalado como una figura de Al Qaeda. Al Awlaki, nacido en Yemen y con ciudadanía estadounidense, murió posteriormente en un ataque con drones de Estados Unidos en territorio yemení.



Ataques en instalaciones militares

Aunque los tiroteos masivos son frecuentes en Estados Unidos, los ataques dentro de bases militares siguen siendo poco comunes. En 2025, un soldado abrió fuego en una base de Georgia e hirió a cinco militares antes de ser arrestado. En 2019, un infante de marina estadounidense mató a dos personas e hirió a una tercera en una instalación militar en Hawái.

Publicidad

Ese mismo año, un estudiante militar saudí asesinó a tres personas en una base de Florida. Cuatro años antes, en 2015, un ciudadano estadounidense nacido en Kuwait atacó dos instalaciones militares en Tennessee, donde mató a cuatro marines y a un marinero.

Tras investigar ese caso, el FBI concluyó que la agresión estuvo inspirada por un "grupo terrorista internacional".

Publicidad

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias

ESTA NOTA TIENE INFORMACIÓN DE LA AGENCIA DE NOTICIAS AFP