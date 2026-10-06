¿Cuándo fue la última vez que hubo fusilamiento de un militar en Estados Unidos?

Estados Unidos se encuentra a las puertas de un hecho histórico en su sistema de justicia militar. El presidente Donald Trump dio vía libre a la ejecución de Nidal Malik Hassan, exoficial y psiquiatra del Ejército de Estados Unidos de 56 años. Hassan es el yihadista condenado por abrir fuego contra soldados desarmados en la base militar de Fort Hood, Texas, en el año 2009, donde mató a 13 personas e hirió a otras 32.



Con esta orden, la pena capital dictada por un jurado militar en 2013, la cual había permanecido en etapa de apelaciones, entra en su fase final. La decisión convierte a este caso en la primera ejecución por pelotón de fusilamiento en las fuerzas armadas estadounidenses desde la Segunda Guerra Mundial.

¿Cuándo fue la última vez que hubo fusilamiento de un militar en EE. UU.?

Para comprender la magnitud del caso de Nidal Hassan, es necesario revisar los antecedentes del sistema penal militar de EE. UU. Aunque en 1961 se produjo la última aplicación de la justicia penal militar —cuando el soldado John Bennet fue ahorcado tras ser condenado por violar e intentar matar a una niña de 11 años—, la modalidad específica de pelotón de fusilamiento no se presenta en el ámbito militar desde 1945.

Publicidad

La última vez que un militar estadounidense fue ejecutado por fusilamiento fue el 31 de enero de 1945, durante la Segunda Guerra Mundial. Ese día, el soldado Eddie Slovik fue llevado al patio de una casa de campo francesa cerca de Sainte-Marie-aux-Mines y ejecutado por un pelotón de fusilamiento.



Slovik había sido condenado a muerte por deserción, después de abandonar su unidad y reconocer por escrito que lo había hecho. Su caso fue excepcional: de los más de 21.000 militares estadounidenses acusados de deserción durante la Segunda Guerra Mundial, 49 recibieron inicialmente la pena de muerte, pero todas esas condenas fueron conmutadas por penas de prisión, excepto la de Slovik.



A las 10:04 de la mañana, doce soldados del 109.º Regimiento participaron en la ejecución. Once llevaban munición real y uno tenía una bala de fogueo, siguiendo el procedimiento habitual de un pelotón de fusilamiento. Once proyectiles alcanzaron a Slovik y, aunque varios fueron mortales, un médico del Ejército informó que no murió inmediatamente.

Publicidad

Desde entonces, ningún otro soldado estadounidense ha sido ejecutado por deserción. Cabe destacar que desde entonces el Código Uniforme de Justicia Militar todavía contempla la posibilidad de una ejecución por este delito en tiempos de guerra.

Su ejecución permaneció en secreto durante años y no fue anunciada públicamente como una medida ejemplarizante. De concretarse el procedimiento actual, el ajusticiamiento de Hassan marcará el regreso de los pelotones de fusilamiento tras más de 65 años sin emplear este método penal en el país y más de ocho décadas en el ámbito castrense.



Los detalles de la ejecución

El vocero del Pentágono, Sean Parnell, informó en redes sociales sobre la autorización emitida para cumplir la sentencia contra el expsiquiatra militar. De acuerdo con las disposiciones del secretario de Guerra, la medida busca hacer justicia ante los crímenes cometidos en Fort Hood.

Publicidad

El protocolo establece que la ejecución debe producirse en un plazo de entre 60 a 150 días (dentro de los próximos 5 meses) tras la aprobación presidencial. Corresponderá al secretario del Ejército determinar la fecha exacta y el lugar donde se llevará a cabo el procedimiento.