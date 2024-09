Hombre le confesó en televisión a un periodista que acabó con la vida de su mamá

El 23 de septiembre, la ciudad de Módena, Italia, se levantó con la noticia de que un hijo había asesinado a su madre. Se trata de Lorenzo Carbone, quien le contó a un periodista que estaba en su casa que él fue quien acabó con la mujer de 80 años.

El crimen ocurrió el 21 de septiembre y las autoridades habían emitido una orden de búsqueda para el hombre, pues desapareció luego de que el cuerpo de su mamá fuera encontrado.

Regresó a su vivienda el lunes, en Spezzano di Fiorano Modenese, y cuando iba a ingresar se encontró con el equipo periodístico de Pomeriggio 5, de acuerdo con el portal italiano FQ Magazine.

Cuando el reportero le preguntó si era Lorenzo Carbone y si había matado a su mamá, él le respondió: “Sí, soy yo, Lorenzo, a quien estás buscando. Vine directamente aquí. No pude, la maté”.

Escabrosos detalles sobre el crimen de su mamá

Lorenzo narró: “La estrangulé. No sé por qué lo hice. De vez en cuando me daba un poco de rabia, mi madre siempre repetía cosas. No podía más, mi madre estaba entre la demencia y el Alzheimer, no podía soportarlo”.

Admitió haber utilizado una almohada para ahogar a su progenitora. Además, luego empleó una funda junto con unas cuerdas.

El crimen salió a la luz luego de que una de las hijas de la víctima encontrara el cuerpo sin vida en su hogar. Momentos más tarde de que Carbone confesara el crimen ante las cámaras, un periodista llamó a las autoridades para que fuera inmediatamente detenido.

La confesión fue transmitida en vivo

La conductora del programa, Myrta Merlino, defendió su decisión de transmitir la entrevista, argumentando que la noticia debía de reportada para cumplir con el derecho del público a estar informado. “Las decisiones que tomas marcan la diferencia. Profesionalmente fui rigurosa, habiendo priorizado las novedades. El público tiene derecho a saber”, explicó Merlino

"Seguí dos principios: mi conciencia y mi profesionalismo. Volvería a hacer todo lo que autoricé. La noticia está dada", comentó en declaraciones al medio citado.

Sin embargo, otros periodistas y figuras publicas han criticado la emisión, señalando que se pudo haber comprometido la investigación.

Actualmente, Lorenzo Carbone se encuentra bajo custodia mientras se realiza el juicio por el asesinato de su madre. Su abogado ha asegurado que el hombre no tiene ninguna intención de huir.

