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Incendio durante la celebración de una boda deja al menos 22 muertos y varios heridos

Incendio durante una boda en Kinsasa, capital de la República Democrática del Congo, dejó al menos 22 muertos y numerosos heridos. Las autoridades señalaron que el lugar tenía aparentemente una única puerta de salida, que habría dificultado la evacuación.

Por: EFE
Actualizado: 5 de sept, 2026
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Incendio durante la celebración de una boda deja al menos 22 muertos y varios heridos
AL menos 22 muertos y varios heridos -
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Al menos 22 personas murieron en un incendio en la noche del viernes durante la celebración de una boda en Kinsasa, la capital de la República Democrática del Congo (RDC), confirmaron las autoridades locales.

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"El balance provisional esta mañana, 5 de septiembre de 2026, es de 22, con numerosos heridos ingresados en urgencias" de varios hospitales de la zona, declaró a medios locales el alcalde de la comuna (distrito) de Lingwala, Norbert Mushiga Nzindula.

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El incendio ocurrió cuando la celebración se desarrollaba en una sala de fiestas llamada Panacée, en el primer piso de un edificio comercial en el bulevar Triomphal, una de las arterias de la capital congoleña.

La situación se vio complicada por las condiciones del espacio, que solo tenía una puerta de salida "aparentemente, demasiado estrecha para permitir la evacuación de un gran número de personas a la vez", detalló Nzindula.

En imágenes difundidas por redes sociales, se ve el momento de pánico y tensión que vivieron los ciudadanos, mientras las autoridades intentaban controlar la conflagración y llegaban las unidades de ambulancia a la zona.

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"El pánico resultante podría explicar el elevado número de víctimas mortales. El humo también les impidió salir. Pero, por el momento, se desconoce la causa del incendio", precisó el alcalde.

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Además de las muertes, el incendio también causó importantes daños materiales y varios objetos que se encontraban dentro del edificio quedaron "completamente calcinados", según el responsable.

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En imágenes difundidas por la prensa congoleña, se puede ver el local ardiendo y el edificio ennegrecido esta mañana, con parte de la fechada calcinada, así como las sillas y mesas redondas en su interior.

AGENCIA EFE

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