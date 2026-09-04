¿Por qué se declaró nulo el juicio de Lindsay Clancy, la mujer que mató a sus tres hijos en EE. UU.?

El proceso judicial contra Lindsay Clancy, la mujer acusada de matar a sus tres hijos pequeños en Massachusetts en enero de 2023, concluyó este viernes con la declaración de juicio nulo después de que el jurado fuera incapaz de alcanzar un veredicto unánime. La situación deja ahora en manos de la Fiscalía y la defensa la decisión sobre los próximos pasos: solicitar un nuevo juicio, negociar un acuerdo o cerrar definitivamente el caso.

El juez William Sullivan, del Tribunal Superior de Plymouth, puso fin al proceso después de que los doce miembros del jurado comunicaran por tercera vez en una semana que no lograban ponerse de acuerdo sobre un veredicto. Antes de la decisión, la defensa presentó una apelación de emergencia ante la Corte Suprema Judicial de Massachusetts para evitar el juicio nulo. Alegó que uno de los jurados estaba incumpliendo las instrucciones del tribunal y bloqueando cualquier consenso. Sin embargo, la petición fue rechazada.



¿Lindsay Clancy queda libre de los cargos?

No. La declaración de juicio nulo por falta de unanimidad no supone una absolución. Los cargos continúan vigentes y la Fiscalía conserva la facultad de volver a presentar el caso ante un nuevo jurado.

Clancy enfrenta tres cargos relacionados con la muerte por estrangulamiento de sus hijos: Cora, de 5 años; Dawson, de 3; y Callan, de 8 meses, fallecidos el 24 de enero de 2023 en la vivienda familiar de Duxbury.



¿Puede celebrarse un segundo juicio?

Sí. La legislación permite que la acusada sea juzgada nuevamente por los mismos hechos cuando un primer proceso concluye sin veredicto. La decisión de repetir el juicio será especialmente relevante debido a que el jurado no logró alcanzar una conclusión unánime sobre la responsabilidad penal de Clancy.



¿Qué alternativas tiene la Fiscalía?

Además de solicitar un nuevo juicio, la Fiscalía puede optar por abandonar el caso o alcanzar un acuerdo con la defensa. Este último escenario podría incluir una declaración de culpabilidad por delitos distintos o de menor gravedad. Hasta el momento, la acusación no ha informado cuál será su estrategia.



¿Cuál fue la defensa de Lindsay Clancy?

La exenfermera, de 36 años, reconoce haber causado la muerte de sus tres hijos, aunque se declaró no culpable de asesinato. Durante el juicio, sus abogados argumentaron que sufría un episodio psicótico asociado a la depresión posparto y que su estado mental, sumado a una atención médica presuntamente deficiente, le impedía comprender plenamente sus actos y, por tanto, asumir responsabilidad penal. La Fiscalía sostuvo la posición contraria: que Clancy actuó de forma consciente y que debe responder penalmente por las muertes.



¿Qué opciones tenía el jurado?

Los miembros del jurado podían declararla culpable de asesinato en primer o segundo grado, condenarla por homicidio involuntario, absolverla o concluir que no era penalmente responsable debido a un trastorno mental. La falta de consenso impidió que cualquiera de esas posibilidades se tradujera en un fallo judicial.



¿Qué ocurre ahora con Lindsay Clancy?

Clancy continúa internada en un centro psiquiátrico. Permanece allí desde 2023, cuando fue detenida tras intentar suicidarse después de la muerte de sus hijos, un episodio que le provocó una parálisis parcial. El juicio nulo no modifica automáticamente ni su situación médica ni los cargos que enfrenta.



¿Cuándo se conocerán los próximos pasos?

El juez Sullivan convocó una audiencia para el próximo 29 de septiembre. En esa cita, la Fiscalía y la defensa deberán exponer cómo pretenden continuar con el procedimiento.



La principal incógnita sigue abierta: si el caso regresará a los tribunales mediante un nuevo juicio o si ambas partes encontrarán una vía alternativa para poner fin al proceso.



CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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ESTA NOTA TIENE INFORMACIÓN DE LA AGENCIA DE NOTICIAS EFE