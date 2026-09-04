Cuatro miembros de una familia fueron hallados sin vida en una casa, entre ellos dos niños

La gendarmería acordonó una vivienda tras el hallazgo de los cuerpos de cuatro miembros de la misma familia, entre ellos dos niños de 6 y 9 años, en Gy, al este de Francia, el 3 de septiembre de 2026. Los cuerpos fueron encontrados la noche del 2 de septiembre de 2026, después de que un hombre de unos cuarenta años, perteneciente a la comunidad gitana, presuntamente asesinara a sus dos hijos y a su suegra antes de quitarse la vida. (Lea también: Los detalles que se conocen del macabro hallazgo de cinco recién nacidos muertos en una vivienda)

El diario L'Est Républicain informó que los hechos ocurrieron hacia las 8:00 de la noche en unos terrenos en los que están instaladas caravanas y casas rodantes, en el departamento de Hauge Saone, a medio camino entre Dijon y Besançon. Al lugar de los hechos acudieron el fiscal de Vesoul y el alcalde de Gy. La justicia ha abierto una investigación por homicidio voluntario para tratar de esclarecer las circunstancias en que se desarrollaron los hechos.



Lo que se sabe de la muerte de la familia

Según personas cercanas al señalado asesino, el hombre grabó la escena y envió el video a su pareja, de quien se estaba separando. De acuerdo con la versión de los hechos recopilada por el periódico, el hombre mató con un fusil a los otros tres miembros de la familia, los niños y su suegra, que había ido a recogerlos, antes de quitarse la vida. La Policía francesa continúa la investigación. (Lea también: Caso Jonathan Meléndez: así se salvó de la masacre el hijo de 6 años del músico de Camilo Séptimo)

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS EFE/AFP

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL