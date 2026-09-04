En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
ALIAS BENDITO MENOR
MÚSICO DE CAMILO SÉPTIMO
MARCO RUBIO
MILAGRO EN NEPAL

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Cuatro miembros de una familia fueron hallados sin vida en una casa, entre ellos dos niños

Cuatro miembros de una familia fueron hallados sin vida en una casa, entre ellos dos niños

El autor sería el padre de los pequeños, que al parecer grabó un video y se lo envió a su esposa, de quien se estaba separando.

Por: AFP
Actualizado: 4 de sept, 2026
Comparta en:
Editado por: Sandra Soriano Soriano
Cuatro miembros de una familia mueren en una en Francia, entre ellos dos niños
AFP

La gendarmería acordonó una vivienda tras el hallazgo de los cuerpos de cuatro miembros de la misma familia, entre ellos dos niños de 6 y 9 años, en Gy, al este de Francia, el 3 de septiembre de 2026. Los cuerpos fueron encontrados la noche del 2 de septiembre de 2026, después de que un hombre de unos cuarenta años, perteneciente a la comunidad gitana, presuntamente asesinara a sus dos hijos y a su suegra antes de quitarse la vida. (Lea también: Los detalles que se conocen del macabro hallazgo de cinco recién nacidos muertos en una vivienda)

Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
Síganos en Google Discover con toda la información de Colombia y el mundo.

El diario L'Est Républicain informó que los hechos ocurrieron hacia las 8:00 de la noche en unos terrenos en los que están instaladas caravanas y casas rodantes, en el departamento de Hauge Saone, a medio camino entre Dijon y Besançon. Al lugar de los hechos acudieron el fiscal de Vesoul y el alcalde de Gy. La justicia ha abierto una investigación por homicidio voluntario para tratar de esclarecer las circunstancias en que se desarrollaron los hechos. 

Lo que se sabe de la muerte de la familia

Según personas cercanas al señalado asesino, el hombre grabó la escena y envió el video a su pareja, de quien se estaba separando. De acuerdo con la versión de los hechos recopilada por el periódico, el hombre mató con un fusil a los otros tres miembros de la familia, los niños y su suegra, que había ido a recogerlos, antes de quitarse la vida. La Policía francesa continúa la investigación. (Lea también: Caso Jonathan Meléndez: así se salvó de la masacre el hijo de 6 años del músico de Camilo Séptimo)

Últimas Noticias

"Posibles actos de limpieza étnica" en acciones de Israel en Cisjordania, dice la ONU
MUNDO

"Posibles actos de limpieza étnica" en acciones de Israel en Cisjordania preocupan a la ONU

¿Por qué se declaró nulo el juicio de Lindsay Clancy, la mujer que mató a sus tres hijos en EE. UU.?
MUNDO

¿Por qué se declaró nulo el juicio de Lindsay Clancy, la mujer que mató a sus tres hijos en EE. UU.?

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS EFE/AFP
EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO
COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

Relacionados

Francia

Homicidios

Menores de edad asesinados

Suicidio

Publicidad

Publicidad

Publicidad