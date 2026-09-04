Jonathan Meléndez y los líos judiciales que tenía su socio, señalado del crimen, previo a la masacre

El asesinato de Jonathan Meléndez, tecladista de la banda Camilo Séptimo, ha generado profunda conmoción en México. El crimen ocurrió en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, donde el músico de 38 años fue privado de la vida junto a su esposa, quien se encontraba con cinco meses de embarazo, su hija de tres años, una trabajadora doméstica de 21 años y la mascota de la familia. Su hijo menor fue encontrado con vida en la escena. Por estos hechos, las autoridades detuvieron a Diego Sebastián Rosen y a su chofer, Gerardo Cisneros. En entrevista para Noticias Caracol, Antonio Nieto, periodista mexicano experto en seguridad pública, reveló que existía una relación previa entre el presunto agresor y el músico.

Nieto precisó que Diego Rosen, de origen argentino y naturalizado mexicano, y Jonathan Meléndez “tenían una relación desde hace algún tiempo, donde eran socios en una empresa dedicada a rentar espacios, inmuebles y casas para turistas en las zonas de Valle de Bravo, en el Estado de México, Acapulco, en Guerrero y en Tequex, en Querétaro, aparentemente”. Asimismo, el periodista reveló que las empresas del principal sospechoso “han estado siempre bajo la tela de la suspicacia de la sospecha; han sido denunciados por fraudes y había carpetas de investigación por fraudes de mucho dinero y de muchas víctimas afectadas por parte de Diego”.



La reconstrucción de los hechos y la búsqueda de criptomonedas

La reconstrucción de los hechos, apoyada en cámaras de seguridad, indica que el 2 de septiembre Diego Rosen acudió al penthouse del músico. Nieto explicó que el sospechoso, al parecer, “entró solo al departamento a las 5:20 de la tarde” y sometió a la familia mientras esperaba la llegada de Jonathan, quien arribó unos 45 minutos después y fue asesinado.

Tras cometer los crímenes, el supuesto atacante permaneció más de una hora en el sitio. Según Nieto, “se queda buscando las criptomonedas, se queda buscando una caja fuerte, se queda buscando dinero”, específicamente “una laptop (computador portátil) donde estaban guardados documentos con alrededor de 30 millones de criptomonedas”. Sin embargo, el periodista puntualizó en que “no ha sido recuperado ningún botín, no ha sido recuperado dinero ni ningún documento ni ningún dispositivo donde esté guardado este botín de criptomonedas”.



La alerta de un allegado y la situación jurídica

La captura de los implicados, que se logró en menos de 12 horas tras el crimen, se vio facilitada por un mensaje preventivo que Meléndez envió a un amigo antes de la reunión. Según el periodista, Jonathan le dijo a su amigo, “oye, voy a reunirme con Diego. Si algo me pasa o si no contesto, pues tú llama a las autoridades”. El amigo acudió al edificio con personal de seguridad privada mientras el agresor seguía dentro buscando los valores, pero este logró escapar minutos antes del arribo policial.



Actualmente, Diego Rosen y Gerardo Cisneros se encuentran recluidos en el penal de Barrientos bajo cargos de cohecho y resistencia de particulares, ya que no fueron detenidos en flagrancia directa en el lugar del homicidio. Las autoridades federales y estatales coordinan los trabajos para cumplimentar las órdenes de aprehensión específicas por homicidio.



Finalmente, Nieto refirió que la defensa del chofer Gerardo Cisneros argumenta que este desconocía las intenciones de Diego Rosen, para quien trabaja desde hace casi 15 años. Según el chofer, su patrón solo le dijo que “iban a ir por una lanota (mucho dinero)”, y el aparente desconocimiento del conductor se vio reforzado porque dejó su licencia de manejo en el lobby del condominio para permitir el acceso de su jefe y posteriormente regresó a dormir a su domicilio. La Fiscalía mantiene abiertas diversas líneas de investigación para esclarecer si existen más personas involucradas.