Influencer perdió a su hijo de 22 meses en trágico accidente casero: "En cuestión de diez segundos"

Lindsay Dewey, una famosa creadora de contenido en redes sociales, conmovió al mundo al anunciar que su pequeño hijo de 2 años, Reed, había fallecido. La influencer, que se dedica a compartir contenido y consejos sobre la crianza positiva, ha retratado los difíciles momentos que atraviesa con su familia tras esta tragedia. Luego de varias semanas, la mujer finalmente reveló cómo ocurrió todo.

La muerte de Reed enlutó a la familia Dewey en febrero de 2025, desde entonces la influencer dio la triste noticia sin revelar muchos detalles de lo ocurrido. Tras casi tres meses de luto, Lindsay hizo una conmovedora publicación en la que detalló que Reed murió en un accidente casero, el cual podría ocurrir en cualquier casa y por eso decidió compartirlo, como una advertencia para todos los padres de niños pequeños.

¿Cómo murió el hijo de la influencer?

A mediados del mes de febrero, Reed tenía 22 meses de vida y sus padres estaban emocionados por la celebración de su segundo cumpleaños el 25 de abril, no se imaginaban la tragedia que vivirían entonces. El pequeño estaba jugando, según contó su mamá en un post de Instagram, con un tazón con ventosa y lo estaba pegando a un espejo. Era un juego inocente y divertido que terminó cuando el espejo, que no estaba asegurado, cayó sobre el menor. "Lo pegó en el espejo, y estaba halando de él ‘hacia adelante y hacia atrás’ para quitarlo (suponemos) y se tiró el espejo encima".

El gran espejo que cayó sobre el menor de casi dos años - Fotos: @lindsaymdewey

Fue un momento de distracción por parte de sus padres, quienes instantes previos lo habían dejado jugando con unos imanes y no saben en qué momento tomó el tazón y empezó a pegarlo al espejo. El ruido del espejo que cayó y se partió en pedazos alertó a todos en casa y se encontraron con la trágica escena. "Nuestros hijos no tienen la fuerza suficiente para moverlo, y mucho menos para bajarlo. Y como lo sabíamos, no sentíamos la urgencia de sujetarlo. Parecía imposible que se cayera sin motivo alguno, considerando su ubicación y peso".

Según el relato de la influenciadora, el espejo al ser tan pesado no estaba diseñado para ser colgado en la pared, por lo que simplemente lo tenían apoyado a la pared, les parecía imposible que alguno de los niños, especialmente el más pequeño, pudiera moverlo. "Lo miré para ver si estaba bien y estaba acostado con los ojos abiertos, pero no lloraba. Sentí alivio al pensar que debía estar bien, sólo en shock o algo así. Nuestras vidas cambiaron en cuestión de diez segundos".

La mujer agregó que tomaban todas las medidas de precaución -que ella misma difundía en sus videos en redes sociales- sobre puertas, ventanas, muebles y objetos peligrosos en la vivienda. Aunque en ese momento el menor seguía con vida y, aparentemente bien, fue trasladado inmediatamente al hospital. La influencer empezó a notar en el camino que algo estaba mal, pues su hijo, aunque estaba despierto, no respondía a los estímulos visuales y casi no respiraba.

La última foto que le tomaron a Reed, tres días antes de su muerte - Foto: @lindsaymdewey

En un primer momento, la familia Dewey pidió oraciones en sus redes sociales por la salud y recuperación del pequeño Reed, quien sufrió una "fractura de cráneo"; sin embargo, a los pocos días los médicos determinaron que el niño de 22 meses de vida tenía muerte cerebral. Ante la trágica noticia de los galenos, indicando que la situación de Reed era incurable, los padres tuvieron que tomar la decisión más dolorosa, dejar ir al pequeño y desconectarlo.

"En definitiva, un accidente trágico e inesperado. Algo de lo que que jamás podremos recuperarnos", agregó la mujer que esperaba un 'milagro' que salvara la vida de su hijo menor. Luego de asumir su dolorosa pérdida, la familia también decidió donar los órganos del pequeño que estaban en perfecto estado y podrían salvar vidas de otros niños enfermos. "El peor día de nuestras vidas se convirtió en el mejor para otra persona y por eso siempre estaré agradecida a nuestro bebecito héroe. Eres el milagro de alguien, Reed Michael".

El pasado 25 de abril, día en el que el menor habría cumplido sus dos años de vida, la familia compartió conmovedores reflexiones sobre lo ocurrido. Eric Dewey, esposo de la ‘influencer’ y bombero, compartió un mensaje en el que no solo declaró lo mucho que extraña a su pequeño hijo, sino también la culpa que lo ha afectado en los últimos meses al pensar que pudo haberlo salvado. "Mi dulce niño, ‘Reedy’. Te echo mucho de menos. Mi corazón está destrozado. Siento mucho no haber podido mantenerte a salvo. Esto es lo peor. Extraño esa tierna y enorme sonrisa".

