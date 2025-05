La 'casa del horror': niños fueron encerrados por sus padres durante cuatro años; ¿qué se sabe?

La comunidad de Oviedo, en el norte de España, sigue consternada tras conocerse el caso de una pareja quemantuvo a sus tres hijos encerrados durante cuatro años. El suceso, que ha sido calificado como uno de los más horribles de la región, involucra a Christian Steffen, un filósofo alemán de 53 años, y su esposa Melissa Ann Steffen, de 48 años, con doble nacionalidad alemana y estadounidense.

Lostres niños , cuyas edades oscilan entre los 8 y 10 años, fueron encontrados en condiciones deplorables en una vivienda que, hasta entonces, parecía una casa normal en una zona rural de Oviedo. Los agentes que llevaron a cabo la investigación indicaron que los menores no salían de la casa y ni siquiera recibían educación, lo que motivó su rescate el pasado 30 de abril.

Al momento de ser encontrados, los niños presentaban signos de aislamiento extremo. Aunque estaban alimentados, no recibían la higiene adecuada y parecían completamente desconectados de la realidad. Según testimonios de los agentes que participaron en el operativo, al ser sacados del hogar, los niños comenzaron a tocar el pasto, a respirar profundamente y se mostraron sorprendidos al ver un caracol en el jardín, algo que al parecer nunca habían visto.

El caso se dio a conocer después de una denuncia realizada por una vecina a los servicios sociales el 14 de abril de 2025. La mujer alertó sobre la conducta extraña del hombre, quien apenas salía de la casa, y sobre la ausencia de cualquier señal de los menores por fuera de la casa.

Tras dos semanas de investigación, los agentes confirmaron que los niños no solo estaban aislados, sino que aparentemente no estudiaban. Se desconoce si recibían educación en casa, pero lo que sí quedó claro es que no salían desde 2021.

Cabe señalar que, de acuerdo con los reportes, el padre había alquilado la vivienda en octubre de 2021 y se registró como único residente en febrero de 2022.

Las posibles razones detrás del encierro:

"Coronafobia"

Aunque los motivos exactos aún no han sido esclarecidos, se manejan varias hipótesis. Una de las más sólidas apunta a que los padres tenían un miedo extremo al contagio de covid-19, lo cual habría motivado el aislamiento prolongado.

Esta teoría se refuerza con la presencia de mascarillas, medicamentos y purificadores de aire encontrados en la casa. Una fuente citada por El Mundo relató que, al momento del rescate, los padres advirtieron a los agentes: “Tengan mucho cuidado, por favor. Están muy enfermos”. Sin embargo, los exámenes médicos realizados en el Hospital Universitario Central de Asturias confirmaron que los menores no padecían ninguna enfermedad.

Además, en el lugar se hallaron dibujos de monstruos hechos por los niños en sus camas. De acuerdo con la investigación judicial, no se les permitía salir ni usar el baño con libertad. Debían llevar pañales, dormir en cunas y seguir horarios estrictos, todo en un entorno lleno de basura y sin contacto con el exterior.

¿Quién es Christian Steffen?

Según medios españoles, Christian Steffen nació en Hamburgo, Alemania, y tiene un doctorado en Filosofía. Se describe como “cazatalentos”, ya que trabajaba en el área de recursos humanos. Junto a su esposa, Melissa Ann Steffen, llegó a España en plena pandemia por el coronavirus.

La prensa local indicó que él era el único que salía del domicilio, principalmente para comprar comida y pañales. Esta rutina levantó sospechas en una vecina, quien consideró que el consumo no correspondía al de una sola persona. “Y esa fue la pista que lo detonó todo. Aquello era la compra de una familia, no de una persona, y había algo que no cuadraba en absoluto: un consumo desaforado, o al menos llamativo, de pañales. No se oían bebés; se suponía que había al menos una niña de unos siete u ocho años, pero compraba pañales”, explicó la Policía Local a El Mundo.

¿Qué sigue para los menores y los padres?

Las autoridades continúan recopilando pruebas y testimonios para esclarecer todos los aspectos del caso. Mientras tanto, los niños están bajo evaluación de expertos para determinar las posibles secuelas psicológicas del encierro.

Aunque es pronto para hacer un diagnóstico completo, los médicos han señalado signos de aislamiento severo. Por su parte, el comisario Francisco Javier Lozano García precisó que la investigación deberá establecer “cómo han llegado hasta aquí, qué les ha motivado a venir a residir a España (...) y qué les motivó a llevar tanto tiempo encerrados en una vivienda de esta forma”.

El Juzgado de Instrucción número 3 de Oviedo, junto al Ministerio Fiscal, dictó prisión preventiva sin derecho a fianza para ambos padres, acusados de maltrato, abandono y detención ilegal. Además, se les retiró la patria potestad y la custodia, que ahora está en manos del Principado de Asturias.

