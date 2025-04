La lujosa mansión en Estados Unidos donde mujer colombiana y su familia fueron hallados muertos

Se siguen conociendo datos del caso de Lina María Samarel, una mujer colombiana de 45 años, quien fue hallada sin vida en su casa en Estados Unidos junto a Richard Samarel, su esposo de 54 años de edad, y su hija Samantha, de 9 años. El hallazgo de los cuerpos se dio el pasado viernes 28 de marzo en la mañana, luego de que la policía de la Oficina del Sheriff del Condado de Spartansburg llegó a su residencia de Greer, una ciudad en el estado de Carolina del Sur, atendiendo la llamada al 911 de un vecino preocupado.

En un comunicado de prensa emitido ese viernes, la oficina explicó que los agentes respondieron a una "llamada de ley desconocida" en Marilyn Perry Lane, cerca de Reidville Rd, a las 11:30 a.m. hora local, y que si bien hubo una barrera lingüística en un primer momento, una vez que esta se resolvió los agentes ingresaron a la residencia donde encontraron a los tres miembros de la familia sin vida. La Policía también dijo que los otros dos hijos del matrimonio, una niña y un niño, estaban en el colegio cuando ocurrió todo.

De momento, las autoridades no han establecido una hipótesis preliminar del caso. De hecho, no se ha compartido más información sobre cómo murieron los dos adultos y la menor. La Oficina del Sheriff del Condado de Spartansburg le dijo a medios locales que no había ninguna amenaza para la población de esa zona, pero se negó a aclarar si el caso se está investigando como un accidente, un homicidio o un suicidio, que son algunas versiones que se barajan extraoficialmente.

Colombiana hallada sin vida junto a su esposo y su hija en Carolina del Sur. Archivo particular

Eso sí, la oficina forense situó la hora de su muerte entre las 10:20 a.m. y las 11:29 a.m. del viernes pasado. "Se dará a conocer más información en el momento apropiado una vez que tanto la Oficina del Forense como esta agencia puedan avanzar con sus respectivas investigaciones de este incidente", afirmó la policía en un comunicado.



La lujosa mansión

Quienes han seguido de cerca el caso no pasan por alto un detalle, y es el lugar donde se hallaron los cuerpos sin vida. Se trata de una lujosa mansión ubicada en Greer, una ciudad ubicada en el condado de Greenville y Spartanburg en el estado de Carolina del Sur, en Estados Unidos. Se trata de una mansión de cinco habitaciones y seis baños valorada, según medios locales, en unos 783.000 dólares, que son más de tres mil millones de pesos colombianos.

Zillow, una empresa estadounidense del mercado inmobiliario, detalla que la mansión tiene unos 5.100 pies cuadrados (unos 473 metros cuadrados) que se construyó en 2019.

Hay que señalar también que los hechos ocurrieron en Greer, una ciudad ubicada muy cerca a las Montañas Blue Ridge que combina edificios históricos y la infraestructura de un pueblo pequeño con vida urbana estadounidense. Según NextDoor, esa ciudad tiene una tasa de criminalidad significativamente baja de 17,86 por cada 1.000 personas, en comparación con el promedio nacional de 33,37 por cada 1.000 personas.

Casa donde fue hallada muerta la familia. Redes sociales

Quizás por esa razón la muerte de estas tres personas ha causado conmoción en esa población. Richard Samarel era oriundo de Cream Ridge, Nueva Jersey. Había trabajado como gestor de acciones en Bloomberg LP. Su esposa, la colombiana Lina María Samarel, solía trabajar para el Departamento de Asuntos de Veteranos de Estados Unidos. La pareja se casó en diciembre de 2009 y tuvo tres hijos.