Las claves del caso del migrante deportado por error de EE. UU. a megacárcel de El Salvador

Se deportado por "error" a una megacárcel. Ese es el drama que vive Kilmar Ábrego García, un ciudadano salvadoreño arrestado en Estados Unidos el pasado 12 de marzo por agentes migratorios y expulsado tres días después junto a más de 200 personas a El Salvador, a uno de los centros de reclusión del presidente Nayib Bukele.

Sus abogados expresan su indignación por la "arrogancia y crueldad" del gobierno del presidente Donald Trump, al que acusan de seguir "retrasando, ofuscándose e ignorando las órdenes judiciales, mientras la vida y la seguridad de un hombre están en peligro". Esto, luego de que el viernes la administración del líder republicano rechazó dar a una jueza federal la información que le pidió sobre el caso de Ábrego García porque estima que le impuso un "plazo impracticable".

Trump, precisamente, se reunió este lunes con Bukele en Estados Unidos, y uno de los temas que abordaron fue el porvenir de Ábrego García.

¿Quién es Kilmar Ábrego García y por qué fue deportado por error?

Kilmar Ábrego García forma parte del grupo de migrantes deportados por Estados Unidos a El Salvador acusados, sin aportar pruebas, de pertenecer a la pandilla venezolana Tren de Aragua, declarada organización "terrorista" por Washington una vez Trump regresó al poder el pasado 20 de enero. Él viajaba en el primer grupo de 238 deportados en tres vuelos oficiales. El gobierno de Trump reconoció más tarde ante un tribunal que la expulsión del salvadoreño se debió a un "error administrativo".

Ábrego García, quien está casado con una mujer estadounidense, vivió en Estados Unidos bajo un estatus legal protegido desde 2019, cuando un juez dictaminó que no debía ser deportado porque podría estar en peligro en El Salvador. Sin embargo, la administración de Trump afirmó que no puede enmendar el error porque Ábrego García está detenido en El Salvador. Lo acusa de formar parte de la pandilla MS-13, también declarada "terrorista".

Los abogados del salvadoreño denuncian que "no se tomó ese tiempo para considerar la posibilidad de expulsar a García", deportado 72 horas después de su arresto.

Por su parte, Jennifer Vásquez, esposa de Ábrego García, defendió la semana pasada ante la prensa la inocencia de su marido y lanzó duras acusaciones contra Trump y Bukele.



¿Qué dice la justicia estadounidense sobre el caso?

La jueza Paula Xinis había exigido que la administración de Trump le comunicara el viernes en la mañana "el paradero actual y el estatus en el que se encuentra detenido" el salvadoreño y las acciones adoptadas o previstas para "facilitar su regreso". Luego de una vista judicial de apenas media hora, concluyó que la administración había incumplido con sus instrucciones e insistió en que le presenten un informe sobre estos puntos "todos los días hasta nuevo aviso" a partir del sábado. También programó una nueva audiencia para este 15 de abril.

Kilmar Ábrego García. Archivo particular

En días anteriores, la jueza Xinis dijo no haber visto pruebas de que sea un pandillero y le pidió al gobierno estadounidense que "facilite y efectúe" el traslado a más tardar el 7 de abril. La administración Trump llevó el caso ante la Corte Suprema, la cual suspendió la decisión de primera instancia, anulando el plazo. Pero los nueve magistrados de la Corte Suprema le dieron la razón el jueves a la jueza por unanimidad. Y le exigen al gobierno "facilitar" el traslado "y garantizar que su situación se gestione como se habría hecho de no haber sido enviado indebidamente a El Salvador". Sin embargo, piden a la jueza que "aclare" qué entiende por "efectúe" en su decisión, por "consideración al poder ejecutivo".



¿Cuál ha sido la respuesta de Trump?

Consultado por periodistas a bordo del avión Air Force One, Trump dijo en días pasados que respetará lo que decida la Corte Suprema. "Si la Corte Suprema dijera que se traiga de vuelta a alguien, lo haría. Respeto a la Corte Suprema (...) Siento un gran respeto por la Corte Suprema", declaró.

El jueves pasado la magistrada modificó su fallo inicial y le ordenó a la administración Trump "tomar todas las medidas posibles para facilitar el regreso de Ábrego García a Estados Unidos lo antes posible". El gobierno republicano, sin embargo, dice que necesita más tiempo, y alega ser "incapaz de proporcionar la información solicitada por el tribunal en el plazo impracticable que fijó pocas horas después de la decisión de la Corte Suprema". "Los asuntos exteriores no pueden tratarse según el calendario judicial", añadió.



¿Ábrego García podría ser liberado?

De momento, no. Trump se reunió con Bukele este lunes en la Casa Blanca. Se trató del primer encuentro del estadounidense en el Despacho Oval con un presidente latinoamericano en este segundo mandato, que estuvo marcado por el reciente acuerdo entre ambos países para encerrar en el Centro de Confinamiento para el Terroristo (Cecot) a migrantes expulsados de Estados Unidos por supuestos vínculos con el crimen organizado.

Los mandatarios también abordaron puntualmente el caso de Ábrego García. Bukele afirmó a la prensa en el Despacho Oval que no tiene competencias para devolver al ciudadano de su país. "Por supuesto que no voy a hacerlo. ¿Cómo voy a enviar de contrabando a un terrorista a Estados Unidos?", declaró. No obstante, reconoció que sí podría ordenar su excarcelación, pero dejó claro que no lo hará. "No nos gusta mucho liberar terroristas en nuestro país", expresó Bukele, quien enfatizó que El Salvador se ha convertido en el país "más seguro" del continente y que no quiere que vuelva a ser "la capital mundial de los asesinatos".

El hombre apareció, recluido, en un reciente video divulgado por el Gobierno de Nayib Bukele. - Foto: suministradas a Noticias Caracol

En la reunión también estuvo presente la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, quien declaró que el regreso de Ábrego García no depende del Gobierno estadounidense dado que este se encuentra bajo custodia de El Salvador. Bondi afirmó que enviaría un avión para facilitar su regreso si El Salvador accediera, pero acusó una vez más a Ábrego García de ser un miembro de la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13), pese a que este no tiene antecedentes penales en Estados Unidos.

Trump también le dio la palabra a su asesor Stephen Miller, ideólogo de la dura política migratoria de la Casa Blanca, quien recordó que Ábrego García es un ciudadano salvadoreño y apuntó que sería muy "arrogante" decirle a El Salvador lo que tiene que hacer con sus ciudadanos.

WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ

COORDINADOR DIGITAL NOTICIAS CARACOL

wamoreno@caracoltv.com.co

*Con información de EFE y AFP