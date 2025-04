Bukele dice que no liberará a migrante deportado por error desde Estados Unidos a El Salvador

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, afirmó durante una reunión con su homólogo estadounidense, Donald Trump, que descarta devolver a Estados Unidos a Kilmar Ábrego García, el migrante salvadoreño que fue enviado por error a la megacárcel del país centroamericano porque, aseveró, es un "terrorista".

El Tribunal Supremo estadounidense ordenó el pasado jueves el regreso a Estados Unidos del salvadoreño, quien fue enviado al Centro de Confinamiento para el Terroristo (Cecot) de El Salvador a pesar de que contaba con una orden judicial contra su deportación.

"Por supuesto que no voy a hacerlo. ¿Cómo voy a enviar a un terrorista a Estados Unidos?", respondió el mandatario salvadoreño al ser cuestionado por la prensa en el Despacho Oval.

"No lo voy a liberar. No nos gusta liberar a terroristas en nuestro país", agregó Bukele, quien dijo que su país acaba de convertirse en el más seguro del continente y que si liberara a "criminales" volvería a convertirse en "la capital mundial de los asesinatos". "La pregunta es absurda... No tengo poder para devolverlo a Estados Unidos", agregó.

"Nos estás ayudando y lo agradecemos", le dijo Trump, de 78 años, a Bukele. También reiteró que incluso estaba considerando deportar a algunos ciudadanos estadounidenses que cometen delitos violentos a El Salvador, diciendo "estoy totalmente a favor" y pidiendo a la fiscal Bondi que investigue la idea.

Fiscal de EE. UU. aseguró que Ábrego García es miembro de temida banda

Previamente, en la misma reunión y preguntada por el propio Trump, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, apuntó que el retorno de Ábrego García no depende del Gobierno estadounidense si no del salvadoreño, puesto que esa persona se encuentra ahora bajo su custodia.

"Eso es cosa de El Salvador si lo quieren devolver, eso no nos toca a nosotros", afirmó Bondi. La fiscal dijo que si el Gobierno salvadoreño decidiera devolver a Ábrego García, Estados Unidos pondría las "facilidades" para su regreso, en cumplimiento de la orden del Supremo.

No obstante, apuntó que Ábrego García, quien no tiene antecedentes penales en Estados Unidos, es un miembro de la Mara Salvatrucha (MS-19) y que vivía "ilegalmente" en Estados Unidos desde 2019.

Tras sellar un contrato que implica una prestación de 6 millones de dólares por parte de Washington y del que se desconocen muchos detalles, El Salvador ha permitido el uso de su prisión de máxima seguridad, el Cecot, para albergar a supuestos miembros de las pandillas Tren de Aragua y MS-13 expulsados de Estados Unidos.

El 15 de marzo, la Administración de Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para deportar al Cecot a 238 venezolanos y 23 salvadoreños, entre ellos Kilmar Ábrego García, lo que ha desatado una importante crisis jurídica, después de que el gobierno de Trump admitiera que había sido deportado en un "error administrativo".

Un juez federal ordenó al gobierno "facilitar" el regreso de Abrego García a Estados Unidos, pero los funcionarios de Trump sostienen que ahora está únicamente bajo custodia salvadoreña, lo que deja al hombre en un limbo legal.

A pesar de la alianza, El Salvador estuvo entre las docenas de socios comerciales de Estados Unidos a los que la administración Trump impuso aranceles del 10 por ciento a principios de este mes.

Estados Unidos es el principal destino de las exportaciones salvadoreñas. De los casi 6.500 millones de dólares en bienes exportados desde El Salvador en 2024, 2.100 millones de dólares se destinaron a Estados Unidos, incluyendo ropa, azúcar y café, según el banco central.

Pero Trump y Bukele también comparten una afición por las criptomonedas: El Salvador se convirtió en el primer país del mundo en establecer bitcoin como moneda de curso legal en 2021.

