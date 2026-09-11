Así fue como el atentado del 11S dio origen a My Chemical Romance: "Se sintió como el fin del mundo"

El 11 de septiembre de 2001, Gerard Way trabajaba como ilustrador de cómics en Nueva York, cerca del río Hudson, y presenció de cerca el colapsó de las Torres Gemelas del World Trade Center tras los atentados ejecutados por 19 integrantes de la red al-Qaeda, liderados por Osama Bin Laden. Ser testigo de ese evento que marcó la historia mundial causó en el artista tal impacto que creó My Chemical Romance, la famosa banda de rock.



¿Cómo nació My Chemical Romance tras los atentados del 11S?

Fue en medio de una conferencia de la Comic Con de Los Ángeles en 2019 que el vocalista de la agrupación reveló cómo este trágico suceso llevó a la conformación de My Chemical Romance. Way detalló que tras ver caer las Torres Gemelas, encontró un refugio para su salud mental en la música, y fue así que compuso la canción 'Skylines And Turnstiles', en la que expresó lo que le había generado ser testigo de los atentados.

"Tomé la guitarra de nuevo y escribí ‘Skylines And Turnstiles’, luego llamé a Otter (Matt Pellissier) y luego llamé a Ray, y conseguimos a Mikey recién comenzamos a construir este impulso. Se convirtió en mi terapia del trastorno de estrés postraumático que todos habían experimentado desde el 11 de septiembre y ayudó a procesar eso", expresó el cantante. También señaló que en la canción intentó abordar un pensamiento que llegó a su menta tras lo ocurrido: "Si el fin del mundo está llegando, ¿qué haríamos?".

A la idea que nació en la mente de Gerad Way, se unieron Matt Pellissier (batería), Frank Iero (guitarra), Ray Toro (guitarra) y su hermano menor, Mikey Way (bajo). Finalmente, el proyecto de My Chemical Romance vio la luz con su primer álbum llamado 'I Brought You My Bullets, You Brought Me Your Love', en el cual incluyeron la canción que nació a raíz de la tragedia y otras, lanzado el 23 de julio de 2002.



En otra entrevista con el portal Newsweek, el vocalista de la agrupación de rock alternativo detalló que el atentado a las Torres Gemelas "se sintió como el fin del mundo. Se sintió como el apocalipsis. Estaba rodeado por cientos de personas en un muelle en el río Hudson, y vimos cómo se derrumbaban los edificios".



La agrupación, desde entonces, se convirtió en un gran referente para sus seguidores por explorar en sus canciones temas que afectan la salud mental. A ese primer álbum le siguieron unos cada vez más exitosos como 'Three Cheers for Sweet Revenge', 'The Black Parade' y 'Danger Days: The True Lives of the Fabulous Killjoys'. Sin embargo, la banda anunció su separación el 22 de marzo de 2013 y pasaron varios años sin reunirse. En la actualidad, la banda está de regreso en los escenarios con un show que celebra los 20 años del 'The Black Parade'.

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El pasado 10 de febrero, My Chemical Romance se presentó por primera vez en Colombia en medio de su gira 'Long Live The Black Parade', en medio de la cual han sorprendido al mundo con un concepto teatral en el que The Black Parade es una banda que funciona bajo el régimen de un mundo autoritario. A lo largo de las diferentes fechas en diferentes países, la agrupación deja pistas sobre la manera en la que este régimen se impuso a través de tomar prisioneros o pacientes y someterlos a recondicionamiento mental. La historia no ha terminado y los fans siguen cada detalle de los conciertos para llegar a las conclusiones y, tal vez, a nuevos anuncios de la banda.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co